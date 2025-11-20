Путин заявил, что хочет добиться «безусловного достижения целей» начатой им войны против Украины 12 20.11.2025, 23:11

14,232

Диктатор РФ не намерен прекращать войну.

Нелегитимный президент России Владимир Путин 20 ноября якобы посетил один командных пунктов группировки оккупационных войск «Запад» и там провел совещание с российскими военачальниками, говорится в релизе, опубликованном на сайте Кремля.

Не ясно, где именно проводил это совещание Путин, для которого, по данным СМИ, построили три одинаковых кабинета, чтобы скрывать его местоположение.

Он сделал ряд заявлений, касающихся ситуации на фронте и об Украине, в частности, назвал «преступниками» украинское политическое руководство.

«Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, эта преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть», – сказал он. Путин не упустил возможности упомянуть о коррупционном скандале в Украине, заявив, что руководство страны «под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает власть с целью личного обогащения».

«Эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат, им не до этого», – заявил нелегитимный президент РФ.

Американские СМИ накануне писали в контексте обсуждения 28-пунктного «мирного плана», разработанного США и РФ, что администрация президента США Дональда Трампа считает, будто РФ «продемонстрировала готовность» к соглашению о мире в Украине.

Путин сегодня подчеркнул: главная цель для него и российской армии – «безусловное достижение цели специальной военной операции» и решение задач, которые перед ними «ставят отечество и народ РФ».

Он также заявил, будто в районе Купянска Харьковской области заблокировано «где-то примерно 15 батальонов» украинских военнослужащих, а начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил о якобы захвате Купянска, оккупации 80% территории Волчанска Харьковской области и 75% – Покровска Донецкой области. The Insider пишет, что Герасимова за обнародование недостоверных сведений, в том числе о ситуации в Купянске, критиковали даже российские «военкоры»-пропагандисты. СМИ назвало продвижение РФ в этом районе «виртуальным».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com