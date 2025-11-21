«Румынского Пригожина» экстрадировали из Дубая на родину 21.11.2025, 2:08

3,958

Его подозревают в попытке госпереворота.

Румынско-французского наемника Горациу Потру, которого подозревают в попытке государственного переворота, экстрадировали из Дубая на родину и арестовали. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщило Министерство юстиции Румынии.

В сообщении говорится, что Потру, его сын Дориан и племянник Александру Космин Потра «были доставлены на территорию страны после успешного завершения процедуры экстрадиции».

«Указанные выше граждане Румынии были переданы благодаря усилиям Министерства юстиции Румынии в рекордно короткий срок и благодаря плодотворному сотрудничеству с эмиратскими коллегами», — добавили в Минюсте Румынии.

Горациу Потра, который когда-то служил во французском Иностранном легионе, был арестован в аэропорту Дубая 24 сентября вместе с сыном и племянником, когда они собирались вылетать в Москву. Румынские следователи обвинили их в сговоре с соратником Потры, ультраправым пророссийским политиком Келином Джорджеску, с целью «свержения конституционного строя».

В начале декабря 2024 года Потра и около 20 его сообщников были задержаны в Румынии после того, как их перехватили по дороге в столицу Бухареста, где они, предположительно, готовили насильственные протесты против отмены результатов первого тура выборов. Во время обысков следователи нашли в домах Потры нелегальное оружие и крупные суммы денег наличными. Потра вскоре был освобожден.

По информации The Guardian, в материалах обвинения говорится, что в декабре Джорджеску встретился с Потрой на конной ферме, чтобы «спланировать насильственный захват власти» после того, как его победу на президентских выборах отменили. Джорджеску сначала отрицал факт встречи, но передумал после того, как в медиа появились их совместные фотографии. Он уверял, что планы переворота никогда не обсуждались.

В Румынии Потру также обвиняют в уклонении от уплаты налогов от доходов, полученных с помощью наемничества в Африке, а также в незаконном финансировании кампании Джорджеску путем предоставления наличных денег и покрытия ежемесячной аренды роскошного лимузина для политика.

