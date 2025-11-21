Новый способ нарезки хлеба появился в одном из магазинов Беларуси 15 21.11.2025, 3:59

Видеофакт.

В магазине «Евроопт» показали новинку – автоматическую хлеборезку.

Как обещают, с ее помощью можно добиться идеальных ломтиков буквально за несколько секунд.

Причем толщину покупатель выбирает сам.

Несмотря на немного угрожающий вид, аппарат абсолютно безопасен – специальная крышка защищает от ножей.

В торговой сети отмечают, что это прекрасный лайфхак для хозяек: можно нарезать любой хлеб и избежать крошек дома.

Новинка пока доступна только в «Евроопте» на ул. Монтажников, 2, в Минске. Пользователи в соцсетях уже делятся своими впечатлениями.

