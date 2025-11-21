Новый способ нарезки хлеба появился в одном из магазинов Беларуси

Новый способ нарезки хлеба появился в одном из магазинов Беларуси15
- 21.11.2025, 3:59
- 14,146
Видеофакт.
В магазине «Евроопт» показали новинку – автоматическую хлеборезку.
Как обещают, с ее помощью можно добиться идеальных ломтиков буквально за несколько секунд.
Причем толщину покупатель выбирает сам.
Несмотря на немного угрожающий вид, аппарат абсолютно безопасен – специальная крышка защищает от ножей.
В торговой сети отмечают, что это прекрасный лайфхак для хозяек: можно нарезать любой хлеб и избежать крошек дома.
Новинка пока доступна только в «Евроопте» на ул. Монтажников, 2, в Минске. Пользователи в соцсетях уже делятся своими впечатлениями.