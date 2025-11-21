Администрация Трампа закрыла венгерскую службу «Радио Свобода» 6 21.11.2025, 4:32

Szabad Europa прекратит деятельность уже сегодня.

Агентство США по глобальным медиа распорядилось закрыть Szabad Europa – венгерскую службу «Радио Свобода» которую ранее обвиняли в чрезмерной критике венгерского премьера Виктора Орбана.

О закрытии сообщается на сайте издания.

Деятельность Szabad Europa, как сообщается, будет прекращена с 21 ноября 2025 года.

«В течение последних лет наши сотрудники с преданностью и высочайшим мастерством журналистики работали над тем, чтобы предоставлять венгерским читателям независимую и объективную информацию. Спасибо за доверие, интерес и поддержку, которые мы получили от нашей аудитории», – добавили там.

В издании не раскрыли причин прекращения работы.

В начале ноября глава правительственного Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк, в ведении которой находится вещание «Радио Свобода», раскритиковала Szabad Europa за то, что оно якобы «ставит целью дестабилизировать» Венгрию.

«Деньги американских налогоплательщиков не должны идти на глобалистскую радиопрограмму. Это союзник НАТО, а глобалисты ненавидят Виктора Орбана», – сказала тогда она.

Szabad Europa начало вещание во времена «Холодной войны» и закрылось после распада Советского Союза, но Конгресс США одобрил финансирование для него в 2020 году из-за обеспокоенности сокращением свободы слова в Венгрии.

