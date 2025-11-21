закрыть
Генштаб ВСУ: Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны

1
  • 21.11.2025, 5:12
  • 4,494
Генштаб ВСУ: Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны

ВСУ опровергли заявления Герасимова и Путина.

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления России о «полном захвате» Купянска в Харьковской области и Ямполя в Донецкой области.

«Руководство государства-террориста продолжает продуцировать дешевые информационные провокации… Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что сейчас украинские военные в Купянске проводят контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению вражеских ДРГ, которые инфильтрировались в город. В Ямполе Донецкой области так же продолжаются поисково-ударные действия украинских сил.

В Генштабе отметили, что заявления россиян о якобы захвате 80% Волчанска в Харьковской области и 70% Покровска в Донецкой области также не соответствуют действительности.

Как отмечается в сообщении, Силы обороны проводят в Покровске поисково-штурмовые действия и ликвидируют оккупантов в городской застройке. Также для обеспечения украинских подразделений в Покровске и Мирнограде организуются дополнительные логистические пути.

«Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются», — добавили в Генштабе.

Ранее начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил об «освобождении» Купянска. Такое заявление он сделал во время, как утверждается, посещения российским диктатором Владимиром Путиным командного пункта группировки войск страны-агрессора Запад в четверг, 20 ноября.

