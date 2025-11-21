Bloomberg: Британия готовит войска для Украины 21.11.2025, 8:21

Эти меры входят в рамки коалиции из 30 стран.

Великобритания уточнила планы по развертыванию военных подразделений в Украине, готовясь к возможному завершению войны и участию в мирном урегулировании.

Об этом сообщает Bloomberg .

После летних разведывательных миссий и проверок готовности Великобритания определила, какие войска и подразделения будут направлены в Украину, а также где разместятся их штаб-квартиры.

Эти меры входят в рамки коалиции из 30 стран под руководством Великобритании и Франции, направленной на поддержку Украины в случае достижения соглашения о мире.

Министр обороны подчеркнул, что планы будут согласованы с союзниками и адаптированы к условиям любого будущего мирного урегулирования.

Подготовка к развертыванию войск

Великобритания намерена выделить ресурсы для быстрого развертывания своих подразделений в стране, включая возможность обучения украинских сил внутри самой Украины.

Координация действий многонациональных войск будет осуществляться через группу во главе с двухзвездным британским офицером.

Планы также включают расширение Черноморской оперативной группы Турции, Румынии и Болгарии для безопасного обеспечения морских путей и разминирования портов.

