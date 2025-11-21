В Беларуси готовят новые правила движения водителей по заправке

В Беларуси готовят новые правила движения водителей по заправке27
- 21.11.2025, 8:45
- 22,098
После истерики Лукашенко насчет кофе.
Концерн «Белнефтехим» начнет подготовку предложений по внесению изменений в ПДД, «направленных на совершенствование порядка заправки автотранспортных средств на АЗС». Об этом сообщили в «Белнефтехиме».
Представители концерна на встрече с участием начальника УГАИ МВД Виктора Ротченкова заявили, что существующие схемы организации дорожного движения на АЗС необходимо актуализировать с учетом рекомендаций ГАИ.
— Считаем целесообразной разработку и использование типовой схемы организации дорожного движения на АЗС, — отметил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
Кроме того, участники встречи отметили «эффективность проводимой совместной работы по минимизации очередей на АЗС, в том числе при заправке автотранспорта и у расчетных касс операторов при оплате за автомобильное топливо и приобретаемые сопутствующие товары и услуги общественного питания».
Напомним, 16 октября Александр Лукашенко внезапно возмутился поведением белорусов, которые пьют кофе на заправках, не убрав автомобили от колонок, из-за чего «никто проехать не может». Он поручил МВД «навести порядок». На станциях тут же стали проходить рейды.
Позже на электронных экранах бензоколонок появились напоминания водителям о том, что перед тем, как делать покупки в магазине на АЗС, следует заправить топливом автомобиль и освободить колонку.