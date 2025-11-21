Украинский провал Путина 1 Питер Дикинсон, Atlantic Council

21.11.2025, 11:42

19,196

Для Кремля все это — чрезвычайно плохие новости.

Полномасштабное вторжение, начатое Владимиром Путиным почти четыре года назад, часто характеризуют как «не спровоцированное», хотя трудно назвать его совсем уж неожиданным. Напротив, масштабное наступление 2022 года стало лишь очередным, самым последним витком нарастающей эскалации российской агрессии, призванной удержать Украину на кремлевской орбите и не дать ей вернуться в сообщество европейских держав.

В первые годы путинского правления эта стратегия выражалась, прежде всего, в грубом вмешательстве во внутреннюю политику Украина. После Революции достоинства 2014-го года российский автократ перешел к куда более жесткой комбинации военного давления и политического контроля. Но когда даже откровенная агрессия не смогла сбить Киев с европейского пути, Путин решил «закрыть украинский вопрос» самым радикальным способом — начав крупнейшее европейское вторжение со времен Второй мировой войны.

Сегодня, когда не за горами уже начало пятого года войны, почти ничто не указывает на успешность такой жесткой тактики. Россия оккупировала около пятой части территории Украины, но в остальных четырех пятых страны отношение к Москве стало резко враждебным, а стремление к Европе — твердым, как никогда. Для огромного большинства украинцев вторжения 2014 и 2022 годов стали переломными моментами, глубоко изменившими представления о национальной идентичности и окончательно разорвавшими прежние связи с Россией.

Эту трансформацию геополитической ориентации Украины отражают и не менее заметные внутренние перемены: центр тяжести страны решительно смещается с востока на запад. В первое десятилетие независимости политическую и экономическую жизнь Украины определял промышленный восток: такие крупные города, как Донецк, Харьков, Днепр и Запорожье, служили ключевыми опорными центрами для кланов миллиардеров-олигархов, которые формировали национальную повестку и поддерживали высокий уровень российского влияния по всей стране. В то время колоритные, но куда более скромные города Центральной и Западной Украины не обладали ни достаточным уровнем капитала, ни ресурсами, чтобы конкурировать с ними.

Первым признаком серьезного изменения этой динамики стала Оранжевая революция 2004 года, когда по всей стране вспыхнули беспрецедентные протесты против попытки фальсифицировать президентские выборы — операции, организованной пророссийскими политическими силами, прочно укоренившимися на востоке. Это народное восстание стало ясным и недвусмысленным отказом от идеи, что Украина якобы неразрывно связана с Россией. Спустя десятилетие начало российской военной агрессии лишь стремительно ускорило исторический разворот современной Украины на Запад.

После 2014 года традиционные центры российского влияния на востоке Украины — Донецк и Луганск — оказались в оккупации и, фактически, исчезли с политической карты страны. Полномасштабное вторжение еще больше усугубило положение. Значительная часть Донбасса разрушена и обезлюдела, а некогда доминирующие восточные мегаполисы оказались на передовой, превращенные в укрепленные форпосты с неопределенными перспективами под беспрестанными российскими ударами.

Западная Украина, напротив, переживает настоящую трансформацию. Города региона динамично растут благодаря притоку бизнеса и семей, бегущих от войны. Львов — наиболее яркий пример этого процесса. С 2022 года население крупнейшего города Западной Украины увеличилось примерно на четверть и приблизилось к миллиону. Львовский рынок недвижимости уверенно обогнал крупные восточные центры и, по сути, сравнялся со столичным. По числу новых компаний и объему инвестиций Львов сегодня уступает только Киеву.

Политическое и дипломатическое влияние Львова растет столь же стремительно. Многие посольства, расположенные в Киеве, частично переехали во Львов в 2022 году и продолжают сохранять там свои представительства. За последние три года город принял ряд международных мероприятий высокого уровня, включая президентские саммиты и встречи министров ЕС. Рост влияния Львова оказался настолько заметным, что породил слухи о ревности внутри киевского истеблишмента: некоторые считают, что возможное возобновление работы Львовского международного аэропорта намеренно откладывают, чтобы не допустить дальнейшего затмения столицы.

Каким бы ни оказался исход войны, разворот национального центра влияния Украины в сторону западных регионов вряд ли когда-либо будет обращен вспять. Помимо мощного вынужденного импульса, который создает продолжающееся российское вторжение, развитие западной Украины стимулируется еще и фактором стремления Украины к интеграции в ЕС. За последнее десятилетие Украина добилась безвизового режима с ЕС и получила официальный статус кандидата на вступление. Это трансформирует инвестиционный климат в западных областях, граничащих с четырьмя странами — членами Евросоюза.

Крупные инфраструктурные проекты уже укрепляют статус западной Украины как наиболее привлекательного региона страны и ее «ворот» в ЕС. В начале этого года в стране появилась 22-километровая линия железной дороги с европейским стандартом колеи от границы ЕС до Ужгорода, а строительство куда более масштабной евро-колеи, которая соединит Львов с польской границей, должно начаться в 2026 году. По мере того, как процесс присоединения Украины к ЕС будет набирать обороты, эти логистические связи будут лишь усиливаться.

Пока еще неизвестно, когда именно Украина станет полноценным членом Европейского Союза, однако в стране растет чувство уверенности, что некогда далекая мечта о членстве наконец становится достижимой. В частности, для западной Украины вступление в ЕС станет завершением исторического пути — от имперской окраины на рубежах советского пространства к экономическому двигателю в сердце крупнейшего в мире единого рынка.

Для Владимира Путина все это — чрезвычайно плохие новости. Его одержимость Украиной отражает страх, что консолидация демократической, европейской и по-настоящему независимой соседней страны может стать катализатором следующего этапа долгого российского отхода от имперского прошлого, начавшегося почти четыре десятилетия назад после падения Берлинской стены.

С каждым годом правления Путина его стремление не допустить геополитического отхода Украины только крепло, так же, как и готовность пренебрегать непосредственными интересами России ради своего антиукраинского «крестового похода». Но теперь все отчетливее видно: путинское вторжение обернулось провалом, подрывом векового российского влияния и укреплением стремления Украины к европейской интеграции, которой он так отчаянно противился.

Если Путину не удастся полностью разрушить украинскую государственность и уничтожить саму идею украинской нации, ему должно быть ясно: послевоенная Украина непременно станет частью западного мира и останется непримиримо враждебной по отношении к России. Не желая признавать этот катастрофический итог, он будет стремиться продолжать войну бесконечно. Путин понимает — если он остановится сейчас и согласится на компромиссный мир, то войдет в российскую историю как человек, потерявший Украину.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

