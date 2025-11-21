закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:01
Украина на Совбезе ООН очертила «красные линии» в переговорах с РФ

3
  • 21.11.2025, 8:59
  • 6,966
Единственный путь прекратить войну — заставить РФ отступить экономически, политически и военно.

Заместитель постпреда Украины при Организации Объединенных Наций Кристина Гайовишин во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН 20 ноября очертила украинские «красные линии» в мирных переговорах со страной-агрессором Россией.

Об этом свидетельствует трансляция заседания, которое созвали в связи с массированными российскими обстрелами Украины 19 ноября.

Она заявила, что Украина «не продается» и никогда не признает свои территории российскими.

«Мы никогда не признаем — ни официально, ни каким-либо другим образом — временно оккупированную РФ территорию Украины российской. Наша земля не продается», — сказала Гайовишин.

Украина, по ее словам, не согласится на ограничение права на самооборону, в частности, на сокращение численности ВСУ, а также на запрет выбирать союзы.

Читайте также: Неприемлемые условия. План Уиткоффа и Дмитриева был разработан без ведома Украины и является требованием о капитуляции — The Economist

«Любой путь к миру должен придерживаться принципа: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. И позвольте мне четко сказать: российская агрессия имеет целью геноцид, включая стремление разрушить наш язык», — сказала она.

Заместитель постпреда Украины при ООН подчеркнула, что Киев готов к конструктивным мирным переговорам, в частности, на уровне лидеров, но «украинские красные линии являются четкими и нерушимыми».

По ее словам, военная помощь Украине — это не эскалация, а единственный способ побудить Россию к мирным усилиям. Единственный реалистичный путь прекратить войну — заставить РФ отступить экономически, политически и военно, подчеркнула Гайовишин.

