Что произойдет с организмом, если ежедневно есть лук?5
- 21.11.2025, 9:29
- 6,830
Эксперты назвали восемь плюсов.
Лук не только добавляет вкуса блюдам, он еще и богат антиоксидантами и растительными соединениями, которые помогают бороться с воспалениями и поддерживать иммунную систему, сообщает verywell health.
Издание отмечает, что лук имеет 8 полезных свойств для организма человека:
1. Убивает бактерии
Лук способен убить сразу 3 вида бактерий:
Escherichia coli (E. coli);
Staphylococcus aureus (S. aureus);
Bacillus cereus.
Как свидетельствуют результаты исследования, кверцетин, один из флавоноидов, содержащийся в луке, может подавлять рост многих видов бактерий.
2. Помогает бороться с воспалением
Он является богатым источником флавоноидов (которые борются со свободными радикалами в организме), таких как кверцетин.
Было проведено несколько исследований с привлечением людей с целью изучения взаимосвязи между уровнем кверцетина и иммуномодулирующими эффектами. Исследование за 2016 год подтвердило пользу увеличения потребления кверцетина.
3. Обладает антиоксидантными свойствами
Вместе с другими овощами рода Allium (такими как чеснок, лук-порей и шалот), лук содержит:
Флаваноиды;
Глутатион;
Соединения селена;
Витамин Е и С.
Издание отмечает, что все эти компоненты способствуют антиоксидантным свойствам лука.
4. Помогает контролировать уровень сахара в крови
В ходе исследований на животных, было доказано, что экстракт луковицы Allium cepa значительно снижает высокий уровень глюкозы (сахара) в крови. Если одновременно употреблять экстракт лука и противодиабетический препарат метформин, тогда можно снизить уровень сахара в крови натощак на 35-50% в зависимости от дозы.
В публикации отмечается, что это многообещающий результат, особенно учитывая доступность и безопасность лука.
5. Способствует укреплению костей
Исследования показали, что пептид GPCS, который содержится в луке, предотвращает разрушение костей, уменьшает потерю костной массы, а также снижает риск переломов.
6. Полезен для пищеварительной системы
Лук является одним из лучших пробиотических продуктов, которые защищают слизистую оболочку кишечника. В нем содержится инулин - пребиотическое соединение, которое способствует здоровому росту кишечных бактерий.
7. Имеет много полезных свойств
Лук является очень питательным продуктом, который может способствовать здоровому питанию. В 1/2 стакана сырого лука содержится всего 30 калорий, 0 г жира, углеводов - 7 г, белка - 1 г, а также железо, калий, кальций, витамин С и В6, фолиевая кислота, цинк и селен.
8. Способствует контролю веса
Избыточный вес связан с метаболическими и воспалительными изменениями, возникающими в результате потребления большого количества насыщенных жиров. Добавление в рацион лука способно значительно снизить вес тела, количество жира в организме и уровень триглицеридов в крови.
Советы по употреблению лука
Издание отмечает, что лук полезен как в сыром, так и в приготовленном виде. Однако при приготовлении лука уменьшается количество тиосульфинатов - соединений, придающих луку антимикробные, противогрибковые и антибиотические свойства.
В то же время, исследование показало, что если лук измельчить перед приготовлением, он сохраняет свои полезные свойства.