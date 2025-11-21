Что произойдет с организмом, если ежедневно есть лук? 5 21.11.2025, 9:29

Эксперты назвали восемь плюсов.

Лук не только добавляет вкуса блюдам, он еще и богат антиоксидантами и растительными соединениями, которые помогают бороться с воспалениями и поддерживать иммунную систему, сообщает verywell health.

Издание отмечает, что лук имеет 8 полезных свойств для организма человека:

1. Убивает бактерии

Лук способен убить сразу 3 вида бактерий:

Escherichia coli (E. coli);

Staphylococcus aureus (S. aureus);

Bacillus cereus.

Как свидетельствуют результаты исследования, кверцетин, один из флавоноидов, содержащийся в луке, может подавлять рост многих видов бактерий.

2. Помогает бороться с воспалением

Он является богатым источником флавоноидов (которые борются со свободными радикалами в организме), таких как кверцетин.

Было проведено несколько исследований с привлечением людей с целью изучения взаимосвязи между уровнем кверцетина и иммуномодулирующими эффектами. Исследование за 2016 год подтвердило пользу увеличения потребления кверцетина.

3. Обладает антиоксидантными свойствами

Вместе с другими овощами рода Allium (такими как чеснок, лук-порей и шалот), лук содержит:

Флаваноиды;

Глутатион;

Соединения селена;

Витамин Е и С.

Издание отмечает, что все эти компоненты способствуют антиоксидантным свойствам лука.

4. Помогает контролировать уровень сахара в крови

В ходе исследований на животных, было доказано, что экстракт луковицы Allium cepa значительно снижает высокий уровень глюкозы (сахара) в крови. Если одновременно употреблять экстракт лука и противодиабетический препарат метформин, тогда можно снизить уровень сахара в крови натощак на 35-50% в зависимости от дозы.

В публикации отмечается, что это многообещающий результат, особенно учитывая доступность и безопасность лука.

5. Способствует укреплению костей

Исследования показали, что пептид GPCS, который содержится в луке, предотвращает разрушение костей, уменьшает потерю костной массы, а также снижает риск переломов.

6. Полезен для пищеварительной системы

Лук является одним из лучших пробиотических продуктов, которые защищают слизистую оболочку кишечника. В нем содержится инулин - пребиотическое соединение, которое способствует здоровому росту кишечных бактерий.

7. Имеет много полезных свойств

Лук является очень питательным продуктом, который может способствовать здоровому питанию. В 1/2 стакана сырого лука содержится всего 30 калорий, 0 г жира, углеводов - 7 г, белка - 1 г, а также железо, калий, кальций, витамин С и В6, фолиевая кислота, цинк и селен.

8. Способствует контролю веса

Избыточный вес связан с метаболическими и воспалительными изменениями, возникающими в результате потребления большого количества насыщенных жиров. Добавление в рацион лука способно значительно снизить вес тела, количество жира в организме и уровень триглицеридов в крови.

Советы по употреблению лука

Издание отмечает, что лук полезен как в сыром, так и в приготовленном виде. Однако при приготовлении лука уменьшается количество тиосульфинатов - соединений, придающих луку антимикробные, противогрибковые и антибиотические свойства.

В то же время, исследование показало, что если лук измельчить перед приготовлением, он сохраняет свои полезные свойства.

