«Огромные ноги» Илона Маска в странных кроссовках вызвали сенсацию 7 21.11.2025, 9:59

9,642

Миллиардер с юмором отреагировал.

Групповое фото после встречи по обсуждению «дипломатии искусственного интеллекта», обнародованное в соцсети Х аккаунтом DogeDesigner (который, по предположениям пользователей, может принадлежать самому Илону Маску), вызвало неожиданную волну шуток в сети. Внимание аудитории привлекло не событие, а обувь Маска, которая на фото выглядела непропорционально большой.

На снимке Илон Маск стоит рядом с несколькими мужчинами в деловых костюмах и классических черных туфлях. Сам бизнесмен, напротив, выбрал серые массивные кроссовки, контрастируя как со стилем других участников встречи, так и с собственным костюмом.

Кроссовки были значительно больше стандартного размера и сразу привлекли взгляд, став главным предметом обсуждения в соцсети.

Среди первых, кто отреагировал на фотографию, был пользователь под ником Autism Capital. Он заскринил ноги Маска и спросил: «Что это такое?»

Миллиардер ответил лаконично: «У меня огромные ноги» и добавил смеющийся эмодзи.

После этого комментария пользователи начали соревноваться в остроумии. Под постом появились сотни шуток:

«Я удивлен, что раньше никогда не слышал, что у Илона такие большие ноги».

«Вероятно, луноходы».

«Было бы уместнее подарить ему луноходы».

«Илон Airs (отсылка к Nike Air. – Ред.)»

«Бигфут позвонил: «Брат, это же мои снегоходы в Вашингтоне, а не на Марсе?»

«Илон Маск уже имеет свои марсианские ботинки?»

В частности, среди комментариев также была критика неудачно подобранной обуви к образу: «Пожалуйста, покажите Илону Маску, где он может приобрести ботинки в Техасе».

