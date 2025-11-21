Зеленский: Украине нужен настоящий мир, а Россия просто тянет время 21.11.2025, 10:31

Президент Украины прокомментировал «мирный план» США.

Военно-политическое руководство Украины «настроено на четкую, честную работу» по так называемому «мирному плану» от Соединенных Штатов Америки. Однако Киев пока что «не будет делать резких заявлений». Такими словами украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал полученное предложение от США о возобновлении мирных переговоров.

Об этом украинский лидер рассказал в традиционном обращении к стране с итогами дня. Владимир Зеленский также рассказал о реакции «наших друзей и партнеров в Европе и в мире» на указанный план США.

«Мирный план»

Президент Украины отметил, что 20 ноября имел «очень серьезный разговор» с «весомой делегацией» представителей Соединенных Штатов.

«Американская сторона предоставила свои предложения – пункты плана, чтобы закончить войну, – их видение. Мы с первых дней войны занимаем одну чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир – такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир – чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашего суверенитета, к достоинству украинского народа», – отметил Владимир Зеленский.

Выдвинутые американской стороной предложения Украина не принимает и не отклоняет, – президент Украины подчеркнул, что мир для страны является принципиальной позицией, но нужно обеспечить условия настоящего и достойного мира.

«Я очертил (американцам), что именно для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями – чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу – Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире», – заявил украинский лидер.

Реакция мирового сообщества

Владимир Зеленский утверждает, что в мире процессы обсуждения американских предложений уже начались.

«На днях много разговоров с европейскими лидерами, много переписки – я благодарю всех друзей Украины за поддержку. Сегодня я говорил с президентом Финляндии Стуббом – мы координируем наши усилия. Постоянно на связи и с другими лидерами, в частности, президентом Франции. Я рассчитываю в ближайшие дни говорить и с президентом Трампом», – отметил президент.

По его словам, украинские партнеры солидарны: «сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально».

«И мы не хотим это потерять. Но мы понимаем также и то, что в России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну. Много оценок есть – вполне справедливых, – что Россия весь этот год пытается сделать только одно, а именно: отложить санкции и выиграть еще время для войны. Америке по силам сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны наконец стала серьезной», – отметил Владимир Зеленский.

Он пообещал «ради этого работать и в дальнейшем на сто процентов», и добавил, что Украина будет делать все, «чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию».

