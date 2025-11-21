«Вашингтон» забросил восемь шайб «Монреалю»
Белорус Алексей Протас отметился ассистом.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» играл с «Монреалем» в гостях, пишет betnews.by.
Монреаль — Вашингтон — 4:8 (Галлахер, 15:47-бол., Велено, 27:53, Сузуки, 35:04, Мэтсон, 45:37; Овечкин, 1:00-бол., 56:03, 57:56-п.в., Фрэнк, 22:00-бол., 23:38, Чичран, 34:26, Милано, 37:25, 58:34).
У гостей хет-триком отметился капитан Александр Овечкин, а белорус Алексей Протас сделал ассист при третьем взятии ворот хозяев — он набирает очки в трех матчах кряду.
Протас сыграл 19 минут 46 секунд, исполнил 5 бросков, сделал 1 блок и 1 силовой прием, допустил 1 потерю и закончил матч с показателем полезности +2.
В сезоне у Big Pro 13 (6+7) очков при показателе полезности +12.
Набрав 24 балла в 21 матче, «Вашингтон» находится в группе команд, делящих 5-9-е места в Восточной конференции.