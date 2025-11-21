«Акуленок ту-ру-ру-ру»: как из 90-секундного детского ролика вырос 400-миллионный бизнес 3 21.11.2025, 11:03

Видеоролик, собравший свыше 16 миллиардов просмотров, стал мировым феноменом.

Когда в июне 2016 года Ким Мин-сок дал добро на публикацию 90-секундного ролика с нехитрой детской песенкой, он даже представить себе не мог, что из этого получится, пишет ВВС.

Видеоролик, собравший свыше 16 миллиардов просмотров, стал не только мировым феноменом, но и самым популярным видео на YouTube. Этим роликом была невероятно прилипчивая песенка Baby Shark, Акуленка.

Она не только покоряла малышей и терроризировала взрослых по всему миру, но и заложила основу для превращения компании ее создателя, Pinkfong, в медиабизнес стоимостью в сотни миллионов долларов.

«Мы не ожидали, что она будет чем-то выделяться среди остального нашего контента», — признался Ким Мин-сок, генеральный директор Pinkfong, в интервью Би-би-си из главного офиса компании в Сеуле.

«Но, оглядываясь назад, это был переломный момент, открывший нам дорогу на мировой рынок».

Во вторник эта дорога привела Pinkfong на южнокорейский фондовый рынок, где в первый же день торгов акции компании выросли более чем на 9%, а ее оценочная стоимость превысила 400 млн долларов.

«Мы на зарплату даже не рассчитывали»

Компания Pinkfong появилась в 2010 году под названием SmartStudy и занималась созданием цифрового контента для детей младше 12 лет.

В ее штате было всего три сотрудника, включая Кима и технического директора компании Донгву Сона.

«Офис был крошечным — даже меньше этого», — вспоминает Ким, указывая на переговорную, из которой он звонит.

Компания была настолько маленькая, что «мы в то время на зарплату даже не рассчитывали», добавил он через переводчика.

В 2022 году компания была переименована в Pinkfong в честь своего веселого и любознательного лисенка. Pinkfong пережила несколько серьезных трансформаций и в какой-то момент решила сфокусироваться на контенте для самых маленьких.

Штат компании увеличился до 100 человек, и приоритетом стал более простой, обучающий контент и игры.

«И именно тогда появился Акуленок», — говорит Ким.

С 2022 года фирма носит имя The Pinkfong Company — в честь веселого и любопытного лисенка из ее ранних мультфильмов. Сегодня в штате компании работает уже около 340 сотрудников, и ее офисы расположены в Токио, Шанхае и Лос-Анджелесе.

Считается, что песенка Акуленка появилась в США в 1970-х и была популярна в детских лагерях.

По словам медианалитика Кевина Чю из Технологического университета Наньян, песня, в которой повторяется фраза «Акуленок ту-ру-ру-ру», нравится детям, но может раздражать взрослых.

Ким Мин-сок отлично знает, насколько прилипчива эта песенка.

«Она как K-pop: очень динамичная, ритмичная и заразительная» — сказал он, добавив, что мотив обладает близок к скандированию или ритмичному песнопению, благодаря чему она легко запоминается детьми.

Тем не менее хитом она стала не сразу. Популярность к «Акуленку» пришла, когда танец под него начали показывать на детских праздниках в Юго-Восточной Азии. Видеоролики с детьми и взрослыми, танцующими под песенку Акуленка, начали распространяться в интернете, и она стала вирусной.

По словам Кима, когда команда наблюдала за стремительным ростом числа просмотров, в офисе Pinkfong «царила атмосфера праздника».

В ноябре 2020-го «Акуленок» официально стал самым просматриваемым видеороликом на YouTube. Ким Мин-сок говорит, что в первые годы после релиза он обеспечивал около половины доходов компании и дал старт новой линейке контента и товаров.

В 2019-м Pinkfong столкнулась с судебным иском: ее обвинили в плагиате работы американского композитора.

Однако Верховный суд Южной Кореи отклонил иск, приняв аргумент компании о том, что ее версия песни была создана на основе народной мелодии, являющейся общественным достоянием.

По словам Ким Мин-сока, эта победа стала мощным стимулом накануне выхода Pinkfong на биржу. Он добавил, что заявка на выпуск акций была подана еще до оглашения вердикта.

Неповторимый успех?

По словам преподавателя бизнес-школы Корейского университета Мин Джон Ким, другие франшизы Pinkfong, вроде мультфильмов Bebefinn и Sealook, стремительно растут, но компания должна доказать, что ее успех держится не только на песенке Акуленка.

Плюс в том, что главная целевая аудитория Pinkfong — это маленькие дети, и они обожают пересматривать одно и то же снова и снова, считает эксперт.

Ким Мин-сок настаивает, что его бизнес может расти не только за счет Акуленка, который в настоящее время приносит около четверти доходов Pinkfong: мультфильм Bebefinn между тем вырвался вперед и генерирует примерно 40% выручки.

Один родитель признался Би-би-си, что в их семье к роликам Pinkfong относятся неоднозначно.

Отец двоих детей Салим Нашеф сказал, что ценит образовательные качества контента компании, но его жена считает, что «Акуленок» слишком перевозбуждает детей».

Тем не менее им не удалось укрыться от вирусного видео, и свой третий день рождения его дочь будет отмечать в стиле «Акуленка».

Профессор Ким считает, что пока неясно, сумеет ли Pinkfong придумать героев, способных повторить коммерческий успех маленькой акулы.

Ким Мин-сок говорит, что в свой первый выход на фондовый рынок компания привлекла почти 52 млн долларов и планирует использовать эти средства для расширения линейки фильмов и персонажей.

Кроме того, Pinkfong стремится стать высокотехнологичным создателем контента и планирует опираться на аналитику просмотров и другие данные при создании новых проектов.

По словам Ким Мин-сок, компания уже добилась «того, о чем мечтают многие создатели».

Однако теперь Pinkfong должна убедить инвесторов, что ее успех не ограничивается одним вирусным роликом.

