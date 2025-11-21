Евгений Афнагель: Белорусы однозначно на стороне Украины 7 21.11.2025, 12:47

Фото: Belsat

Белорусский народ одинаково ненавидит и Лукашенко, и Путина.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель рассказал в интервью украинскому изданию «Аргумент» о главном достижении 2020 года и о том, что станет поворотным моментом для освобождения Беларуси.

— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние белорусской оппозиции? Сохранила ли она силу после лет репрессий и эмиграции лидеров?

— Белорусская оппозиция не впервые столкнулась с необходимостью эмиграции. После президентских выборов в 2010 году страну покинуло большое количество противников режима, в том числе главный соперник Лукашенко, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Это не помешало готовить протесты 2017 и 2020 годов. Наоборот, нахождение части людей и структур за границей, где до них не могут дотянуться руки белорусских спецслужб, позволило решить очень много организационных вопросов.

Большой вклад в протесты 2020 года внесли независимые СМИ, например, «Хартия’97», «Белсат» и телеграм-каналы, редакции которых находились вне Беларуси. Сейчас, в эпоху интернета, расстояние уже не имеет значения для поддержания связи и координации протестов.

Сила любой политической организации — в уровне поддержки ее идей в обществе. Абсолютное большинство белорусов выступает против Лукашенко, хочет смены власти и нормального развития для своей страны. Те кто продолжает вести реальную борьбу за освобождение Беларуси от оккупации и от диктатуры, будут пользоваться поддержкой. Это главная причина того, что нас вытесняют из страны — диктатор и его окружение знают о реальных настроениях и боятся нового восстания.

Важно отметить также то, что сейчас на свободу выходят политзаключенные — люди, которые пять лет назад организовывали и координировали протесты, уличные акции, забастовки. Уверен, что большая часть из них будет бороться и дальше.

— Почему, на ваш взгляд, протест 2020 года не привёл к изменениям? Чего тогда не хватило движению «Европейская Беларусь» и другим инициативам?

— В 2020 году на улицы в Беларуси вышли сотни тысяч людей, абсолютное большинство которых впервые участвовало в протестах. То же самое можно сказать и о части лидеров протестов. Они совершенно не знали о том, как проходила борьба с диктатурой в Беларуси в предыдущие 25 лет, об успешном опыте смены власти в Сербии, Украине, Грузии и других странах.

Революции всегда происходят в столицах, мало того, в центрах столиц, где сосредоточена общественная жизнь, государственные учреждения, ключевые здания и магистрали. Вместо того, чтобы постепенно брать под контроль центр Минска, людей уводили из него. Вместо того, чтобы выйти на улицу и не уходить с нее, как хотели сами протестующие, им говорили, выходите раз в неделю, в воскресенье, помашите шариками и флажками, и этого будет достаточно, чтобы диктатура пала. Естественно, такие протесты не представляли серьезной угрозы для власти.

Еще одним важнейшим фактором ненасильственного сопротивления является отказ от сотрудничества с режимом. Практически во всех странах, где происходили ненасильственные революции, их ключевым элементом была общенациональная забастовка. К сожалению, штаб Светланы Тихановской, кандидата президенты, отказался призвать к забастовке в то время, когда она нужна была больше всего, когда были арестованы Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Виктор Бабарико и сразу после дня выборов. Мало того, 9 августа Светлана Тихановская призывала не выходить на улицы.

Позже, во второй половине августа и в сентябре, представители штаба блокировали любую инициативу, которая предполагала решительные действия, будь то блокада тюрьмы, где находились политзаключенные, или занятие зданий в центре города, университетов, телевидения.

Я уверен, что если бы все эти факторы были учтены, режим не продержался бы и нескольких недель. Сотни тысяч протестующих спокойно могли взять Минск под свой контроль в короткие сроки, и Лукашенко бы сейчас, в лучшем для него случае, жил по соседству с Януковичем.

— Какие приемы Лукашенко использует для удержания власти и одновременной игры на двух фронтах — перед Москвой и перед Западом?

— Я бы сегодня не воспринимал Лукашенко как самостоятельного игрока. Он — марионетка Путина. Прием остался только один — выполнять все указания, полученные из Москвы.

Для Путина сейчас очень важно снятие санкций с белорусского режима. Во-первых, это позволит ему получать те товары, поставка которых напрямую в Россию запрещена. Во-вторых, Путин тратит на поддержку белорусского режима огромные средства, которые он бы с удовольствием потратил на войну с Украиной.

— Насколько глубоко, по вашему мнению, Россия сегодня контролирует силовые структуры и политические решения в Беларуси?

— Здесь вопрос даже не в контроле со стороны России, а в том, что белорусский режим держится только благодаря поддержке Москвы. Лукашенко это понимает, и поэтому выполняет все, что ему приказывают, как покорный вассал. Система власти в Беларуси построена так, что России не обязательно заниматься инфильтрацией своих агентов во все структуры. Достаточно контролировать диктатора и его ближайшее окружение.

— Можно ли после падения режима Лукашенко реально выстроить независимую Беларусь, или влияние Кремля уже необратимо?

— Одним из важнейших достижений 2020 года стало то, что белорусы изменили отношение к России. Сначала у части противников Лукашенко были наивные расчеты на то, что Москва поможет его заменить. Но это быстро прошло. Белорусы поняли, что в 2020 году Лукашенко выжил исключительно благодаря России. И если раньше они разделяли его и Путина, то сейчас одинаково ненавидят обоих. Поэтому как только сменится власть, мы сможем быстро начать строить нормальное европейское государство, восстановить свой язык и культуру, стать частью ЕС и НАТО. И вот эти процессы — процессы формирования современного независимого государства — действительно будут необратимы.

— Если бы Янукович не сбежал в 2014 году, могла ли Украина оказаться под таким же внешним контролем, как Беларусь сейчас?

— Давайте не будем забывать, что Янукович убежал не по собственному желанию, его вынудили убежать. У него тогда просто не было другого выхода. Евромайдан побеждал благодаря правильной стратегии и решительным действиям лидеров и участников протестов. Если бы в Беларуси не были допущены те ошибки, о которых я говорил выше, точно так же убежал бы и Лукашенко — он ведь трусливее Януковича.

При этом нам всем нужно понимать, что Россия стремится восстановить свое влияние не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе. Это угроза и для Беларуси, и Украины. Во время встреч с вашими политиками представители белорусской оппозиции неоднократно говорили об этой угрозе, о том, что лукашенковские войска нападут на Украину, и о том, что можно было бы сделать, чтобы не допустить этого.

Мы предлагали создать FM-станции на севере Украины, которые вещали бы на Беларусь. Можно было бы добиться включения украинских телеканалов в белорусские кабельные сети, ведь лукашенковская пропаганда спокойно распространялась в Украине до 2020 года, а договоренность о вещании украинского телеканала на Беларусь была достигнута еще во время встречи Лукашенко и Турчинова в марте 2014 года. Я уже не говорю о торговле с белорусским диктатором, которая продолжалась до начала войны.

— Считаете ли вы, что победа Украины в войне станет поворотным моментом и для освобождения Беларуси?

— Безусловно. Мы видим, как героически украинцы борются за независимость своей родины, находясь в очень тяжелых, сложных условиях, и это вдохновляет нас, белорусов. Мы всегда понимали, что наши страны смогут добиться свободы только вместе. Поэтому белорусы были в Киеве во время Оранжевой революции и на Евромайдане.

Белорус Михаил Жизневский был первым убитым во время противостояния у стадиона «Динамо» на Грушевского в Киеве 22 января 2014 года. Мой друг, бывший участник движения «Зубр» Алесь Черкашин из Бреста умер 28 августа 2015 года в больнице в Запорожье от боевых ранений, полученных на Донбассе. Десятки белорусов погибли на фронте в последние годы.

Я сам в свое время вместе с лидерами сербского движения «Отпор» проводил тренинги для активистов будущей «Поры» - организации, которая сыграла ключевую роль в 2004 году. Участники движения «Зубр», «Европейской Беларуси», других организаций сейчас защищают Украину с оружием в руках. У нас с вами общий враг и общая цель. Победа Украины неминуемо приведет к распаду России и принесет свободу не только Беларуси, но и многим другим народам.

