Кая Каллас: ЕС имеет четкий план из двух пунктов по миру в Украине

Кая Каллас: ЕС имеет четкий план из двух пунктов по миру в Украине2
- 21.11.2025, 11:16
- 2,712
Первый из них – ослабить Россию.
Европейский Союз имеет четкий план действий по установлению мира в Украине, который состоит всего из двух пунктов: первый – ослабить Россию, второй – поддержать Украину.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, передает корреспондентка «Европейской правды» из Брюсселя.
Каллас озвучила простой план ЕС по достижению мира: поддержка Украины и давление для ослабления России.
«Европейский Союз всегда поддерживал справедливый, длительный и всеобъемлющий мир. Сегодня мы, конечно, обсудили последние события, и министр Сибига проинформировал нас о позиции Украины», – рассказала Каллас.
Она отметила, что позиция ЕС не изменилась: «для успеха любого мирного плана он должен быть поддержан Украиной и Европой». «У ЕС есть очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину», – подчеркнула главный дипломат ЕС.
Каллас сообщила, что сегодня глава Европейского разведывательного центра и посланник ЕС по вопросам санкций проинформировали министров о влиянии санкций ЕС на Россию.
По этим данным, экспорт российской сырой нефти является самым низким за последние месяцы, а налоговые поступления России от нефти являются самыми низкими с начала войны. «Россия неоднократно лицемерно говорила о мирных переговорах, а предыдущие переговоры провалились, потому что Россия так и не взяла на себя никаких реальных обязательств. Давление должно быть на агрессора, а не на жертву», – заявила Кая Каллас.