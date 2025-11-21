закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вырастет базовая величина

5
  • 21.11.2025, 11:25
  • 3,844
В Беларуси вырастет базовая величина

С 1 января 2026 года.

Базовая величина вырастет до 45 рублей в Беларуси с 1 января 2026 года. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

«С 1 января 2026 года размер базовой величины составит 45 рублей», - сказано в сообщении.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. В пресс-службе напомнили, что в 2025 года базовая величина составляет 42 рубля. И пояснили, что ее изменение окажет влияние на рост социальных выплат. Речь идет про материальную помощь, пособия, стипендии и другие выплаты. Вместе с тем увеличение размера базовой величины окажет влияние и на поступления в бюджет: штрафы, госпошлины и так далее.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип