закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Штурмовики РФ массово умирают»

4
  • 21.11.2025, 11:39
  • 5,576
«Штурмовики РФ массово умирают»

Украинский военный рассказал о ситуации в Покровске.

Оккупационные войска страны-агрессора России постоянно осуществляют попытки инфильтроваться в город Покровск. Россияне заводят свои подразделения через систему точек накопления.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник отделения коммуникаций 14 бригады оперативного назначения «Красная Калина» 1 корпуса НГУ «Азов» Максим Бакулин.

Как россиян уничтожают в Покровске

Оккупационная армия начала использовать тяжелую технику и специальные машины для того, чтобы доставлять свои подразделения в тыл, те расходятся дальше по районам города.

Однако у врага есть две проблемы. Первая - это украинские военные, которые уничтожают и 300-тят личный состав РФ в городе с помощью дронов. Вторая - отсутствие медиков и элементарных средств спасения.

Те оккупанты, которым посчастливилось не умереть, а получить ранения, часто скрываются в подвалах. Но через некоторое время там же умирают из-за отсутствия необходимой помощи.

Поэтому из того количества оккупантов, которые смогли накопиться в Покровске, только часть может быть частично боеспособной.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип