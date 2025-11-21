«Штурмовики РФ массово умирают»4
Украинский военный рассказал о ситуации в Покровске.
Оккупационные войска страны-агрессора России постоянно осуществляют попытки инфильтроваться в город Покровск. Россияне заводят свои подразделения через систему точек накопления.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник отделения коммуникаций 14 бригады оперативного назначения «Красная Калина» 1 корпуса НГУ «Азов» Максим Бакулин.
Как россиян уничтожают в Покровске
Оккупационная армия начала использовать тяжелую технику и специальные машины для того, чтобы доставлять свои подразделения в тыл, те расходятся дальше по районам города.
Однако у врага есть две проблемы. Первая - это украинские военные, которые уничтожают и 300-тят личный состав РФ в городе с помощью дронов. Вторая - отсутствие медиков и элементарных средств спасения.
Те оккупанты, которым посчастливилось не умереть, а получить ранения, часто скрываются в подвалах. Но через некоторое время там же умирают из-за отсутствия необходимой помощи.
Поэтому из того количества оккупантов, которые смогли накопиться в Покровске, только часть может быть частично боеспособной.