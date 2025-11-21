Сейм Литвы принимает новые меры против провокаций Лукашенко 21.11.2025, 11:43

4,060

Законопроекты будут рассмотрены в срочном порядке.

Сейм Литвы в четверг одобрил поправки к закону, которые предлагают предусмотреть наказание за контрабанду, если ее транспортировка представляет угрозу для населения, предприятий или нарушает воздушное сообщение, сообщает delfi.lt.

Поправки к Уголовному кодексу (УК) и Закону о криминальной разведке были разработаны Министерством внутренних дел (МВД) в ответ на поток метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси в Литву.

Ранее глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявлял, что действующие санкции за контрабанду на сегодняшний день не являются сдерживающим фактором.

Сейм в первом чтении единогласно одобрил законопоправки. Законопроекты будут рассмотрены в срочном порядке.

МВД предлагает внести поправки к Уголовному кодексу, согласно которым контрабанда, если она создает угрозу жизни или здоровью человека, предприятию, имеющему важное для национальной безопасности значение, либо нарушает движение транспорта, будет наказываться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Как указано в проекте, аналогичные санкции будут применяться за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку подакцизных товаров, если такие действия создают угрозу жизни или здоровью человека, предприятию, имеющему важное для национальной безопасности значение, либо нарушают безопасное движение транспорта.

Предлагаемые поправки к закону также предусматривают наказание за контрабанду оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных или опасных химикатов по воздуху.

За контрабанду оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, если такие действия угрожают безопасности человека, предприятия, имеющего значение для национальной безопасности, или нарушают движение транспорта, предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.

Сейм Литвы рассмотрит поправки о назначении наказаний за контрабанду по воздуху

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com