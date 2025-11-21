ИИ-Ньютон готовит новые открытия в физике 2 21.11.2025, 11:49

Ученые познакомили нейросеть с основными законами

Модели ИИ умеют работать с большими данными и выявлять закономерности, которые люди могут упустить из виду. Понимая это, китайские исследователи разработали систему AI-Newton («ИИ-Ньютон»): после «изучения» экспериментальных данных она сможет делать собственные «открытия», пишет «Нож».

Соавтор разработки из Пекинского университета Янь-Цин Ма объяснил, что модель не обучается стихийно, а постепенно формирует базу знаний об известных законах и концепциях. По словам физика, такой подход к «образованию» AI-Newton имитирует реальный научный процесс.

Ученые сообщили, что AI-Newton научилась искать лучшее математическое уравнение для описания физических явлений. Простыми словами, модель запрограммирована на поиск новых объяснений чего-либо без вмешательств со стороны человека.

Чтобы проверить навыки «ИИ-Ньютона», команда протестировала модель. Исследователи показали программе результаты 46 экспериментов из разных разделов физики.

Сперва AI-Newton предоставили данные о положении мяча в определенный момент времени. Далее ее попросили вывести математическое уравнение, объясняющее взаимосвязь между двумя переменными: временем и положением в пространстве. Как итог, «Ньютон» смог вывести уравнение для скорости и сохранил новые знания для выполнения следующего набора задач.

Вероятно, в недалеком будущем авторы разработки поделятся первыми свежими открытиями своего «коллеги».

