Теневая война выходит из подполья 4 21.11.2025, 11:50

4,452

Фото: Getty images

Польша говорит о «беспрецедентной диверсии».

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в «беспрецедентном акте саботажа» после взрыва на железной дороге Варшава–Люблин 15 ноября. Инцидент стал частью серии атак, которые европейские спецслужбы связывают с тайной операционной деятельностью Кремля. За последние три месяца зафиксировано 38 подобных эпизодов, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Создатель «Джеймса Бонда», офицер военно-морской разведки Ян Флеминг, отлично понимал тайные методы и то, как события складываются в закономерность. «Один раз — случайность, два — совпадение. Три — это уже вражеская акция», — написал он.

Следствие утверждает, что двое граждан Украины, причастных к подрыву, долгое время сотрудничали с российскими спецслужбами и после диверсии скрылись в Беларуси. Взрывное устройство военного образца сработало под грузовым поездом, а следовавший за ним пассажирский состав успел остановиться. На участке обнаружили и другие повреждения путей. Польша повысила уровень угрозы на ряде линий и направила более 400 военных для их охраны.

Инцидент вписывается в более широкую картину подрывной деятельности. В Польше в этом году задержаны 55 человек, подозреваемых в помощи российской разведке. Ранее были выявлены скрытые камеры у железнодорожных путей, разоблачены группы диверсантов вместе с румынскими спецслужбами. Власти также связывают крупный пожар в Варшаве в 2024 году с российским заказом.

По словам Туска, Европа сталкивается с нарастающей эскалацией. Западные чиновники уже предупреждали, что Москва стремится вызвать хаос, ослабить поддержку Украины и дестабилизировать внутреннюю политику стран ЕС. Аналитики CEPA считают, что такие операции дают Кремлю возможность давить на Запад, оставаясь ниже порога открытой войны.

Эксперты предупреждают, что число атак может расти, а риски — увеличиваться. Европейские правительства ограничены в ответных мерах и вынуждены полагаться на работу спецслужб. Но последствия диверсий — от перебоев в аэропортах до возможных аварий поездов — могут вызвать общественное недовольство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com