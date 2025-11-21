WSJ: Лидеры ЕС экстренно готовят альтернативный план завершения войны в Украине 3 21.11.2025, 12:00

2,698

Он учитывает более выгодные для Киева условия.

Лидеры стран Евросоюза разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, европейские политики пытаются убедить Киев поддержать проект их документа, который, по мнению ЕС, учитывает более выгодные для Украины условия.

«Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательства присоединиться к нему», - говорится в публикации.

Также по мнению авторов издания, подготовкой нового плана Европа может выражать недовольство предложением США.

При этом ожидается, что сегодня госсекретарь Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами.

Лидеры ЕС в частных беседах называют план президента США Дональда Трампа «капитуляцией Украины» и будут пытаться использовать связи в Вашингтоне, чтобы отговорить администрацию от этого предложения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com