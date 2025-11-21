Белорусов с 1 января ждут важные изменения 1 21.11.2025, 12:16

Они связаны с увеличением базовой.

В Беларуси с 1 января 2026 года вырастет базовая величина — с 42 до 45 рублей. Вслед за этим увеличатся и размеры пособий и штрафов, размер которых привязан к этому показателю, пишет «Зеркало».

Пошлина за выдачу нового паспорта с 1 января увеличится до 45 рублей (сейчас — 42 рубля), за ускоренную выдачу — еще 45 рублей (сейчас — 42 рубля).

Регистрация брака подорожает до 45 рублей (теперь — 42 рубля), развод — до 180 рублей (сейчас — 168 рублей).

За регистрацию индивидуальным предпринимателям надо будет заплатить 22,5 рубля (теперь — 21 рубль).

К базовой величине также привязаны ставки сбора за госрегистрацию недвижимости.

Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте с 2026 года будет от 22,5 до 45 рублей (сейчас — от 21 до 42 рублей), в пригородном транспорте — 31,5 рубля (сейчас — 29,4 рубля), в междугороднем — 45 рублей (теперь — 42 рубля).

Наказание за нарушение покоя граждан в жилом доме или шум в период с 23.00 до 07.00 с 1 января 2026 года могут наказать суммой от 90 до 450 рублей (теперь — от 82 до 420 рублей). Если «пошуметь» повторно в течение года, то штраф доходит до 30 базовых — с 2026-го это будет 1350 рублей (сейчас — 1260 рублей).

За вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года штраф с 1 января 2026 года будет от 45 до 135 рублей (сейчас — от 42 до 126 рублей), при повторном — от 90 до 225 рублей (теперь — от 82 до 210 рублей).

Штрафы за превышение скорости тоже поднимут. Если ехать больше разрешенного от 10 до 20 км/ч, то накажут на 45 рублей (сейчас — 42 рубля).

Распитие алкоголя или пива в общественных местах со следующего года может обойтись в сумму до 360 рублей (теперь — до 336 рублей).

