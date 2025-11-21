Российский депутат предложил узаконить воровство из бюджета 9 21.11.2025, 12:21

3,830

В виде 10% на «откаты».

В бюджет следует заранее закладывать расходы на «откаты» чиновникам, заявил депутат законодательного собрания Астраханской области и член комитета по экономике и инвестиционной политике облдумы Евгений Дунаев.

Во время обсуждения проекта бюджета на 2026 год, дефицит которого в Астраханской области составит 6 млрд рублей при расходной части 84,2 млрд, Дунаев упомянул регулярные новости о воровстве чиновников на госконтрактах. «Каждый из нас открывает утром интернет и читает: «при строительстве садика украли 15 миллионов», «очистные сооружения должны были сдать, но украли 30 миллионов». <…> Это не случай, это Салтыков-Щедрин сказал: «Если я проснусь через 200 лет, то увижу: пьют и воруют». Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это?» — сказал депутат.

Как отметило издание Astrakhanpost, остальные парламентарии, присутствовавшие в зале, «немного посмеялись». Глава облдумы Игорь Мартынов в ответ на замечание Дунаева заметил, что коррупция во власти — это неискоренимое явление и с ним борются «правоохранительные структуры». Спикер также предупредил коллег: «В бюджет эти расходы нельзя. Это уже будет по предварительному сговору группой лиц».

Сам Дунаев, которого два года назад исключили из «Справедливой России», в последней своей антикоррупционной декларации за 2021 год указал, что владеет несколькими объектами недвижимости общей площадью 1 400 кв. м. В том году он, по официальным данным, заработал 4,2 млн рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com