«И уже в первом квартале 2026 года мы увидим большие сюрпризы в России» 2 21.11.2025, 12:35

8,228

Неожиданный прогноз.

Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний ответил на вопрос о том, возможны ли в России внутренние конфликты.

«Я больше верю в конфликты между местными властями и федеральной властью РФ, то есть когда центру будет противостоять именно местная власть, а не народ. Если нет денег в местном бюджете, если нет возможности поддерживать инфраструктуру, школы, общественный транспорт и все остальное, отвечать придется местным властям, ведь люди пойдут не к Путину, а к местной власти», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

По словам эксперта, такая же ситуация складывалась и в Советском Союзе, когда он начал распадаться, «когда не было денег на содержание местных элит, и деньги из Москвы не поступали».

«Есть, конечно, еще вклады россиян – еще 60 триллионов рублей. И российская власть еще попробует конфисковать эти вклады, она уже запускает механизмы, которые лишают население возможности забрать деньги из банков. Это делается с размытой формулировкой: мол, если банк видит, что идут неконтролируемые, на его взгляд, операции, он имеет право заблокировать деньги. Это явление стало массовым», - уточнил он.

Загородний также напомнил о том, что перед распадом в СССР провели конфискационную денежную реформу.

«В РФ пока боятся это делать, но эти процессы тоже идут. И уже в первом квартале 2026 года мы увидим большие сюрпризы в России, которые уже сейчас готовятся», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com