Соболенко вступила в перепалку с будущим соперником 7 21.11.2025, 13:15

Белорусская теннисистка в уникальном матче сойдется с австралийцем Ником Кирьосомю

Словесное противостояние между участниками предстоящей «Битвы полов» набирает обороты.

Уникальный матч между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом запланирован на 28 декабря и пройдёт на площадке Coca-Cola Arena в Дубае.

Соболенко под публикацией Кирьоса в Instagram написала: «Ник, испугался? Для меня это всё ещё легко».

Австралиец ответил, что сделает ставку на действия, а не слова: «Забавно, но на этот раз я позволю говорить своей ракетке… Я никогда не сомневался».

