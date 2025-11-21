закрыть
21 ноября 2025, пятница
Соболенко вступила в перепалку с будущим соперником

  • 21.11.2025, 13:15
Белорусская теннисистка в уникальном матче сойдется с австралийцем Ником Кирьосомю

Словесное противостояние между участниками предстоящей «Битвы полов» набирает обороты.

Уникальный матч между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом запланирован на 28 декабря и пройдёт на площадке Coca-Cola Arena в Дубае.

Соболенко под публикацией Кирьоса в Instagram написала: «Ник, испугался? Для меня это всё ещё легко».

Австралиец ответил, что сделает ставку на действия, а не слова: «Забавно, но на этот раз я позволю говорить своей ракетке… Я никогда не сомневался».

