21 ноября 2025, пятница
Эсминец США решительно встретил российский танкер у берегов Венесуэлы

  21.11.2025
Эсминец США решительно встретил российский танкер у берегов Венесуэлы

Российское судно изменило курс.

Российский танкер, входящий в «теневой флот», изменил маршрут и перестал плыть в Венесуэлу после встречи с американским эсминцем.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, российский нефтяной танкер Seahorse развернулся на пути в Венесуэлу после того, как военный корабль США пересек его маршрут у побережья страны.

Российское судно изменило курс, направляясь к Кубе, и с тех пор дважды пыталось приблизиться к Венесуэле, но оба раза поворачивало назад, и до сих пор остается на холостом ходу в Карибском бассейне.

Танкер Seahorse находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, и поставляет нефть в Венесуэлу. По данным отслеживания танкеров Bloomberg, российское судно развернулось на пути в Венесуэлу после того, как американский военный корабль пересек его маршрут у побережья страны.

Неизвестно, контактировал ли как-то американский эсминец USS Stockdale с подсанкционным танкером. Намерения корабля в отношении российского судна непонятны, и представитель Южного командования США отказался комментировать передвижение судна.

Известно, что USS Stockdale прибыл в Карибский бассейн в конце сентября вместе с десятком других кораблей для поддержки антинаркотических операций президента Дональда Трампа в регионе.

