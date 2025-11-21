Глупость или предательство? 1 Андрей Зубов

21.11.2025, 13:40

Андрей Зубов

Очень скоро мы получим ответ на этот вопрос.

То, что предлагает администрация Трампа, это глупость или предательство?

Европе, да и всему миру, сейчас нужен мир. Война в Украине, убивающая множество людей, разрушила весь миропорядок, построенный дорогой ценой, уплаченной человечеством ради разгрома и полной ликвидации нацизма, а потом и агрессивного большевизма Кремля. Победа 1945 года и Перестройка 1985-91 годов вернули Землю к миру, или, точнее, воздвигли на Земле мир без больших войн. Но очень недолог был этот мир. Именно Россия обрушила его в 2014 году, начав завоевание соседней Украины.

Остановить войну нельзя умиротворением агрессора. Так еще ни одна война в мире не останавливалась никогда. Война может быть искоренена только искоренением агрессивного режима, толкнувшего Россию и мир в войну. Франция не исчезла после удаления Наполеона на остров Св.Елены, Германия не исчезла после самоубийства разжигателей войны в Берлинском бункере и осуждения других на Нюрнбергском процессе. Погибли не народы, не страны, не культуры – были ликвидированы агрессивные режимы и в Европе надолго установился мир.

Агрессивный режим, обрушивший всю систему европейской безопасности, превративший в руины Общеевропейский дом – это кремлевский режим В.В.Путина. Его умиротворение означает его победу. Его победа – продолжение агрессии. Следовательно силы народов, желающих мира в Европе, должны быть сконцентрированы на ликвидации агрессивного режима в Москве.

Понятно, что военное решение, как в 1815 или 1945 ныне невозможно. Ядерные арсеналы заставляют всех акторов действовать осторожно. Ныне, как никогда, важно искусство дипломатии и несилового давления на агрессора. И на этом надо Соединенным Штатам сосредоточить свои миротворческие усилия.

А что мы слышим о новом мирном плане Трампа? Уже то, что он не эксплицирован народам, как когда-то была эксплицирована Атлантическая хартия 1941 года, говорит о противном привкусе лжи и затхлом воздухе дипломатической закулисы. Так не достигается прочный мир. Прочный мир строится только на ясных и открытых принципах открыто декларируемых. Сотни миллионов людей так или иначе вовлечены в Русско-Украинскую войну, сотни тысяч стали ее жертвами. Эти люди имеют и политическое и моральное право знать, как предполагается устранить их беду. И не только знать, но и сказать свое «да», или своё «нет». Тайные переговоры агрессора и сильнейшей страны мира за спиной жертвы агрессии и наиболее заинтересованных в прочном мире европейских государств и их народов – неприемлемы в принципе и бесплодны по определению. Они от начала порочны.

Кремлевский режим преследует свои ясно выраженные цели – победить, покорить Украину, сделать ее бессильным сателлитом, оторвать от неё часть областей и соединить их с Россией. Тут нет никаких тайн. Об этом кричит московская пропаганда. А потом – поход в страны Балтии, Польшу, на Балканы. Это тоже почти не скрывается.

Но зачем Соединенным Штатам, сильнейшей стране мира, соглашаться на это и принуждать к такому «миру» Украину и Европу? Разве Соединенным Штатам выгодна распространяющаяся в мире война, падение демократических режимов, усиление режимов тоталитарных и агрессивных. Падение Украины сегодня обернется завтра обрушением Евросоюза и НАТО, а послезавтра война придет в сами Соединенные Штаты, как она пришла к ним в декабре 1941, через два с небольшим года после подписания пакта Молотов-Риббентроп. Тоже, кстати, закулисного и с тайными приложениями.

Те, кто не помнят прошлого и не понимают настоящего в США, они глупцы или предатели? Или и то, и другое?

Андрей Зубов, «Фейсбук»

