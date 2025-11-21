Банки приготовили для белорусов «сюрпризы» в декабре 21.11.2025, 13:42

2,292

От ограничений до валютных новшеств

Некоторые банки объявили, что в декабре введут новшества для клиентов. «Зеркало» рассказывает, какие это изменения.

«Приорбанк» с 3 декабря введет ограничения для переводов с одной карточки на другую за рубеж. Так, в течение недели возможно будет совершить не более 20 таких отправлений по одному «пластику».

«МТБанк» с 2 декабря снизит минимальную комиссию за переводы в российских рублях с текущего или карточного счета — с 100 до 20 рублей (но не менее 0,7% от суммы, как и сейчас). Также с этой даты снизится минимальная комиссия при переводах через приложение Moby на карты банков-нерезидентов с 6,99 до 6 рублей (но не менее 1,5% от суммы, как и теперь).

«Банк РРБ» с 1 декабря этого года внесет изменения по комиссии за некоторые услуги. Так, сбор за зачисление денег на текущий счет физлица в белорусских рублях и иностранной валюте будет составлять 0,5% от суммы. Но есть максимум — 500 рублей.

При этом комиссия не будет распространяться на некоторые операции. К примеру, среди них — зачисление денег между клиентами этого банка. А еще — по тем средствам, которые поступили через систему мгновенных платежей или ЕРИП.

«БНБ-Банк» с 22 декабря введет лимиты для бесконтактного снятия денег со своих карточек: для Mastercard World Elite и Visa Infinite — 1700 долларов, а для остальных — 350 долларов.

«Белгазпромбанк» обещает с 19 декабря запустить акцию по карточкам для самозанятых «Профи». Так, с этой даты Mastercard Gold можно будет оформить в мобильном приложении DailyFin или в интернет-банке по специальной цене — за 15 рублей.

«МТБанк» с 2 декабря внесет дополнение в список исключений по безналичному зачислению средств на карточные счета. «Без комиссии будут зачисляться средства на счета с карточкой, открытые в рамках пакетов премиального обслуживания Prime line и Prime», — уточняет финучреждение.

«Цептер Банк» до 31 декабря 2025 года запустил акцию: при оформлении карты PLUS можно оформить и бесплатно обслуживать «пластик» Visa Gold в долларах и евро.

