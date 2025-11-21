Кардинал Гуджеротти о визите Папы в Беларусь: Не поедет туда, где его визит создаст разделение 2 21.11.2025, 14:02

1,152

Это святой принцип.

Кардинал Клаудио Гуджеротти рассказал об обстоятельствах недавних переговоров в Минске.

В начале беседы с Vatican News кардинал отметил, что первая часть разговора с Лукашенко была посвящена войне и её бессмысленности, бесчеловечности. Затем речь перешла к вопросам, касающимся Католической церкви.

Освобождение двух католических священников — Генриха Околотовича и Анджея Юхневича — папский посланник назвал «конкретным результатом дипломатии, которая никогда не закрывает двери».

Кардинал Гуджеротти также ответил на вопрос о возможном приезде в Беларусь Папы Льва XIV:

— Папа никогда не поедет туда, где его визит создаст разделение. Это святой принцип: Папа едет туда, где народ может получить пользу, а не для того, чтобы разжигать противостояние. Нужно создать условия, чтобы все были убеждены в объективной ценности визита для народа, а не для какой-то одной «колокольни». Это работа, которую предстоит проделать. Будет ли успех сразу или завтра? Мы не знаем.

Напомним, кардинал Гуджеротти приезжал в Беларусь 27 октября. Он провел встречу с Лукашенко.

