Кардинал Гуджеротти о визите Папы в Беларусь: Не поедет туда, где его визит создаст разделение

Кардинал Гуджеротти о визите Папы в Беларусь: Не поедет туда, где его визит создаст разделение2
- 21.11.2025, 14:02
- 1,152
Это святой принцип.
Кардинал Клаудио Гуджеротти рассказал об обстоятельствах недавних переговоров в Минске.
В начале беседы с Vatican News кардинал отметил, что первая часть разговора с Лукашенко была посвящена войне и её бессмысленности, бесчеловечности. Затем речь перешла к вопросам, касающимся Католической церкви.
Освобождение двух католических священников — Генриха Околотовича и Анджея Юхневича — папский посланник назвал «конкретным результатом дипломатии, которая никогда не закрывает двери».
Кардинал Гуджеротти также ответил на вопрос о возможном приезде в Беларусь Папы Льва XIV:
— Папа никогда не поедет туда, где его визит создаст разделение. Это святой принцип: Папа едет туда, где народ может получить пользу, а не для того, чтобы разжигать противостояние. Нужно создать условия, чтобы все были убеждены в объективной ценности визита для народа, а не для какой-то одной «колокольни». Это работа, которую предстоит проделать. Будет ли успех сразу или завтра? Мы не знаем.
Напомним, кардинал Гуджеротти приезжал в Беларусь 27 октября. Он провел встречу с Лукашенко.