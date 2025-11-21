закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брестчане подарили сыну-подростку пистолет

5
  • 21.11.2025, 14:07
  • 2,302
Брестчане подарили сыну-подростку пистолет
иллюстративное фото

По итогу он прострелил себе палец.

В Бресте 15-летний подросток обратился за медицинской помощью с травмой пальца и сообщил врачам, что случайно выстрелил в себя из пневматического пистолета. На инцидент отреагировали силовики: они прибыли по адресу проживания подростка, обнаружили и изъяли оружие, после чего направили его на экспертизу.

Как установили специалисты Брестского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз, газобаллонный пневматический пистолет — заводского производства, исправен и пригоден для стрельбы.

Испытания показали, что средняя дульная энергия устройства составляет 2,22 Дж — этого достаточно, чтобы вызвать сильный ушиб или повредить кожу при стрельбе с небольшого расстояния.

Родители подростка рассказали, что заказали пистолет на маркетплейсе и подарили сыну, не подозревая, что модель может нанести травму.

Эксперты подчёркивают: любое оружие, даже конструктивно схожие с ним изделия, всегда несут риск и не могут считаться полностью безопасными.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип