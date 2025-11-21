Брестчане подарили сыну-подростку пистолет 5 21.11.2025, 14:07

По итогу он прострелил себе палец.

В Бресте 15-летний подросток обратился за медицинской помощью с травмой пальца и сообщил врачам, что случайно выстрелил в себя из пневматического пистолета. На инцидент отреагировали силовики: они прибыли по адресу проживания подростка, обнаружили и изъяли оружие, после чего направили его на экспертизу.

Как установили специалисты Брестского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз, газобаллонный пневматический пистолет — заводского производства, исправен и пригоден для стрельбы.

Испытания показали, что средняя дульная энергия устройства составляет 2,22 Дж — этого достаточно, чтобы вызвать сильный ушиб или повредить кожу при стрельбе с небольшого расстояния.

Родители подростка рассказали, что заказали пистолет на маркетплейсе и подарили сыну, не подозревая, что модель может нанести травму.

Эксперты подчёркивают: любое оружие, даже конструктивно схожие с ним изделия, всегда несут риск и не могут считаться полностью безопасными.

