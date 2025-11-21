Стало известно, когда Зеленский и Трамп обсудят «мирный план»1
- 21.11.2025, 14:19
Перед разговором президент Украины обговорит его с лидерами Европы.
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского запланирован на следующую неделю.
Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщает Sky News со ссылкой на источник.
Трамп и Зеленский обсудят так называемый мирный план США по урегулированию войны России против Украины.
Перед разговором с президентом США Зеленский проведет консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.
Мирный план США, скорее всего, встретит сопротивление со стороны Европы, пишет Sky News.
По словам источников, предложение было резко раскритиковано во время вчерашней встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. При этом Польша, Италия, Франция, Литва и Германия высказали самые резкие возражения.