Стало известно, когда Зеленский и Трамп обсудят «мирный план»

  • 21.11.2025, 14:19
  • 1,278
Стало известно, когда Зеленский и Трамп обсудят «мирный план»

Перед разговором президент Украины обговорит его с лидерами Европы.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского запланирован на следующую неделю.

Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Трамп и Зеленский обсудят так называемый мирный план США по урегулированию войны России против Украины.

Перед разговором с президентом США Зеленский проведет консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Мирный план США, скорее всего, встретит сопротивление со стороны Европы, пишет Sky News.

По словам источников, предложение было резко раскритиковано во время вчерашней встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. При этом Польша, Италия, Франция, Литва и Германия высказали самые резкие возражения.

