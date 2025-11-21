Синоптики пообещали белорусам первую «репетицию» зимы 1 21.11.2025, 14:23

1,678

Где будет до 10 см снега и -9°С в выходные?

Синоптики пообещали белорусам первую «репетицию» зимы в ближайшие выходные. В прогнозе Белгидромета - сразу три неблагоприятных метеоявления, а еще девятиградусные морозы и сильные снегопады, пишет Telegraf.news.

Первой «репетицией зимы» погоду в эти выходные, 22 и 23 ноября, назвали авторы Telegram-канала «Метеовайб». Они пояснили , что активно сменяющие друг друга фронты циклонов грозят белорусам ухудшением погодных условий.

Так, в субботу, 22 ноября, фронт окклюзии циклона, расположившегося над Украиной, принесет на юг и юго-восток Республики обильные снегопады, по юго-востоку Гомельщины - с дождем. Из-за этого велика вероятность налипания мокрого снега (это зачастую приводит к обрыву проводов ЛЭП и аварийному отключению электричеству), а на дорогах местами усилится гололедица.

Именно об этом предупредил и Белгидромет в своей оперативной сводке. На ближайшие 48 часов ведомство объявило желтый уровень опасности по всей стране. Больше всего не повезет именно Гомельщине, где все одновременно сойдутся все три метеонапасти - гололед, налипание мокрого снега и сильные осадки.

Но и остальным регионам следует сохранять бдительность из-за непогоды, в том числе, из-за заметных температурных колебаний в течение суток: минимальная температура воздуха ночью, по прогнозу Белгидромета, в субботу будет колебаться в диапазоне -3..+3°С, а максимальная днем - до 0..+5°С.

В воскресенье, 23 ноября, специалисты предрекли приход очередного активного циклона, центр которого к вечеру сместится к юго-востоку страны и заметно испортит погодные условия. С юга придут снегопады, слабые метели, по юго-востоку - вперемежку с дождем.

По расчетам Telegram-канала @nadvorie, толщина снежного покрова на юго-востоке страны может в воскресенье достигнуть 5–10 см .

Согласно данным Белгидромета, ночью в воскресенье, 23 ноября, ожидается заметное похолодание, в том числе, из-за усиления порывистого ветра. Столбики термометров ночью могут опускаться в среднем до -1..-7°С, при прояснениях - до -9°С . А вот дневная температура будет резко контрастной на разных концах Беларуси: от -4°С по северо-западу до +4°С по юго-востоку Беларуси.

Сильный снег ожидается и в понедельник, 24 ноября. В Белгидромете пояснили, что в начале следующей рабочей недели Беларусь все еще будет оставаться под влиянием “украинского” циклона, постепенно смещающегося на Новгородскую область России. Особенно сильный снег ожидается ночью на Витебщине . , но в целом осадки прогнозируются на большей части территории страны. Гололедица, налипание мокрого снега, умеренный порывистый ветер - все это остается в прогнозе. Температура воздуха ночью прогнозируется в диапазоне -1..-7°С, а днем - качели от -4°С до +3°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com