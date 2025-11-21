«У россиян прорывается один из десяти» 21.11.2025, 14:27

ВСУ все чаще берут в плен экзотических военных.

Тактика россиян на фронте заключается в том, чтобы забрасывать позиции Сил обороны личным составом, не жалея его. Об этом в комментарии УНИАН рассказал Ростислав Ящишин, начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Лиманском направлении.

«Даже если из десяти один куда-то пролезет, это уже будет успех для них. Они бросают новые и новые ресурсы, активно вербуют контрактников из других государств. Это страны Центральной Азии. Также мы уже уничтожили нескольких африканцев. В плен мы брали неоднократно иностранцев - индийцев, узбеков, армян и другие национальности. Хотелось бы думать, что врага заканчивает этот человеческий ресурс, но пока так мы сказать не можем», - сказал Ящишин.

Военный отметил, что погодные условия особо не влияют на атаки РФ. Если в прошлом году россияне использовали на этом направлении значительное количество бронетехники, то в этом году враг почти полностью перешел на тактику использования малых пехотных групп.

«Мы неоднократно фиксировали и уничтожали врага, который просто по чистому полю среди белого дня как зомби шел к нам. Используют ли они туман? Они используют туман, солнце, дождь, что угодно. Для них это не важно и принципиально. Там нет какой-то особой хитрой военной логики или военной мысли», - добавил Ящишин.

