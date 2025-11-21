ВСУ добились важного успеха на критическом направлении под Покровском 1 21.11.2025, 14:38

1,256

Враг уничтожен.

Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи в северной части Покровска Донецкой области, а также контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

Как сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, враг пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки блокируются.

«Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат - врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава», - говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что российское командование уже задействовало в полосе ответственности корпуса оперативный резерв УВ «Центр» - подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии РФ.

В ДШВ отметили, что для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске Силы обороны наращивают собственную группировку, в частности количество экипажей БПЛА.

«Одной из ключевых задач наших защитников остается полное перекрытие логистических путей противника в город, в том числе, с применением тактической и армейской авиации», - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Мирнограда

Как отметили в 7 корпусе, на северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты.

«Также привлекаем дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города. Немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что к северо-западу от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника», - добавили украинские военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com