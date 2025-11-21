закрыть
21 ноября 2025, пятница
ВСУ добились важного успеха на критическом направлении под Покровском

  • 21.11.2025, 14:38
  • 1,256
ВСУ добились важного успеха на критическом направлении под Покровском

Враг уничтожен.

Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи в северной части Покровска Донецкой области, а также контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

Как сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, враг пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки блокируются.

«Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат - врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава», - говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что российское командование уже задействовало в полосе ответственности корпуса оперативный резерв УВ «Центр» - подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии РФ.

В ДШВ отметили, что для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске Силы обороны наращивают собственную группировку, в частности количество экипажей БПЛА.

«Одной из ключевых задач наших защитников остается полное перекрытие логистических путей противника в город, в том числе, с применением тактической и армейской авиации», - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Мирнограда

Как отметили в 7 корпусе, на северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты.

«Также привлекаем дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города. Немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что к северо-западу от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника», - добавили украинские военные.

