Российский бюджет начал терять сотни миллиардов рублей из-за Трампа 21.11.2025, 14:45

Санкции против «Роснефти» и «Лукойла» оказались эффективными.

Санкции против «Роснефти» и «Лукойла», из-за которых оказалось парализовано больше половины нефтяного экспорта в Азию, сулят новые потери российскому бюджету.

Из-за резкого падения цен на нефть Urals и скидок, которые превысили $20 за баррель, казна недоберет около 300 млрд рублей нефтегазовых доходов в ноябре и декабре, оценивает экономист Егор Сусин.

Средняя цена российского нефтяного экспорта опустилась до $46 за баррель, а в моменте, на прошлой неделе стоимость Urals в западных портах падала до $36 за бочку. Только из-за этого падения бюджет будет недополучать около 150 млрд рублей в месяц, следует из расчетов Сусина. За январь–октябрь казна получила 7,5 трлн рублей нефтегазовых доходов — то есть в среднем 750 млрд рублей в месяц. Таким образом, потери бюджета могут составить около 20% от этой суммы.

Из-за нехватки сырьевой ренты Минфину, возможно, придется в конце года снова распечатать Фонд национального благосостояния, не исключает Сусин. Его ликвидные активы, то есть не потраченные средства в виде валюты и золота на счетах в ЦБ, с начала войны сократились в 2,5 раза и на 1 ноября составляли чуть больше $50 млрд.

По состоянию на начало ноября российский бюджет уже потерял 21% нефтегазовых доходов по сравнению с уровнем прошлого года, или 2 трлн рублей в денежном выражении. Изначально в проект казны закладывали 10,9 трлн рублей поступлений от нефти и газа, но осенью из-за падения цен на нефть и крепкого рубля план снизили до 8,6 трлн рублей.

Ниже плана оказались сборы всех ключевых налогов: ввозного НДС — на 1,3 трлн рублей, ввозных пошлин и акцизов — на 328 млрд рублей, налога на прибыль — на 160 млрд рублей, НДФЛ — на 36 млрд рублей, утильсбора — на 888 млрд рублей, следует из оценок ЦМАКП.

Минфин прогнозирует дефицит бюджета по итогам года на уровне 5,7 трлн рублей — в 5 раз больше изначального плана. По факту «дыра» в казне может быть ближе к 6 трлн рублей, предупреждают аналитики Газпромбанка. Фактический дефицит за последние 12 месяцев достиг 7,8 трлн рублей, пишет Сусин.

Несмотря на ухудшение бюджетной ситуации, деньги на войну у Владимира Путина в ближайшее время не закончатся, отмечает Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине.

«На ближайшие 12 или 14 месяцев у Путина достаточно денег, чтобы продолжать войну в прежнем режиме и сохранить текущий уровень расходов. (Однако) ему придется делать трудный выбор — выбирать между финансированием вооруженных действий и, например, поддержанием потребительского изобилия, чтобы люди не чувствовали на 100%, что идет война», — считает Прокопенко.

