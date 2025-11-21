закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Барановичами столкнулись две фуры

  • 21.11.2025, 14:52
Под Барановичами столкнулись две фуры

Одна опрокинулась.

В Барановичском районе на трассе М-1 произошло столкновение двух грузовиков, сообщает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 21 ноября около 08:40. По данным правоохранителей, 24-летний водитель грузовика Dongfeng находился в утомлённом состоянии. Двигаясь по крайней правой полосе в направлении Бреста, он врезался в стоявшую на обочине Scania с полуприцепом Schmitz. Фура была вынужденно остановлена из-за технической неисправности, место остановки было обозначено сигнальными конусами.

От удара один из грузовиков опрокинулся. Пострадавших, к счастью, нет — повреждения получили только транспортные средства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип