Под Барановичами столкнулись две фуры
- 21.11.2025, 14:52
Одна опрокинулась.
В Барановичском районе на трассе М-1 произошло столкновение двух грузовиков, сообщает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 21 ноября около 08:40. По данным правоохранителей, 24-летний водитель грузовика Dongfeng находился в утомлённом состоянии. Двигаясь по крайней правой полосе в направлении Бреста, он врезался в стоявшую на обочине Scania с полуприцепом Schmitz. Фура была вынужденно остановлена из-за технической неисправности, место остановки было обозначено сигнальными конусами.
От удара один из грузовиков опрокинулся. Пострадавших, к счастью, нет — повреждения получили только транспортные средства.