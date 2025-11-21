Под Барановичами столкнулись две фуры 21.11.2025, 14:52

Одна опрокинулась.

В Барановичском районе на трассе М-1 произошло столкновение двух грузовиков, сообщает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 21 ноября около 08:40. По данным правоохранителей, 24-летний водитель грузовика Dongfeng находился в утомлённом состоянии. Двигаясь по крайней правой полосе в направлении Бреста, он врезался в стоявшую на обочине Scania с полуприцепом Schmitz. Фура была вынужденно остановлена из-за технической неисправности, место остановки было обозначено сигнальными конусами.

От удара один из грузовиков опрокинулся. Пострадавших, к счастью, нет — повреждения получили только транспортные средства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com