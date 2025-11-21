Белорусский ответ кремлевским геббельсам 21.11.2025, 15:12

Путин и Лукашенко тратят сотни миллионов долларов на свою пропагандистскую машину. Правдивая информация с белорусских позиций сегодня — это вопрос национальной безопасности страны и ее европейского будущего. Ведь если исчезнут независимые СМИ, их место займут кремлевские геббельсы.

Наш «партизанский отряд» успешно противостоит рупорам вражеской пропаганды. Миллионы читателей, тысячи комментариев — прямое доказательство этому.

С вашей помощью мы можем больше!

Как вы можете нас поддержать? Мы предлагаем три способа

Первый — PayPal. Вы можете выбрать удобную сумму и поддержать нас через эту платформу. PayPal предоставляет возможность перевести деньги с вашей карты или кошелька на этом сервисе.

Второй способ — Patreon. Вы можете оформить подписку на «Хартию’97», выбрав сумму, которой вы хотите нас поддержать.

Cистема предложит вам или создать аккаунт, придумав пароль, или авторизоваться через почту либо социальные сети. Затем вы делаете перевод.

Первый раз платеж списывается в день, когда вы оформляете подписку. Затем сумма, которую вы выбрали, будет списываться ежемесячно. Это абсолютно безопасный и анонимный способ поддержки.

Третий — перечислить деньги на наш счет.

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Ваша поддержка крайне важна для нас. Будем вместе, и Беларусь станет свободной!

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com