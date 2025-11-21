«Тунеядцев» берут под особый контроль 11 21.11.2025, 15:20

5,836

За них возьмется МВД.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил взять на особый контроль тунеядцев, сообщила пресс-служба МВД.

Так, Кубраков подчеркнул, что правоохранители особое внимание уделяют работе с лицами, которые состоят на учетах, и, в первую очередь, не заняты в экономике. Также он отметил, что милиционерам удается влиять на белорусов.

Отметим, в Беларуси с 1 октября изменился порядок расчета платы за ЖКУ для «тунеядцев»: теперь повышенный тариф начисляется на все квартиры, которые им принадлежат, и на весь объем потребления, независимо от регистрации и числа проживающих.

Огромные жировки вызвали волну негодования в Сети.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com