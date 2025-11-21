«Тунеядцев» берут под особый контроль

«Тунеядцев» берут под особый контроль11
- 21.11.2025, 15:20
За них возьмется МВД.
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил взять на особый контроль тунеядцев, сообщила пресс-служба МВД.
Так, Кубраков подчеркнул, что правоохранители особое внимание уделяют работе с лицами, которые состоят на учетах, и, в первую очередь, не заняты в экономике. Также он отметил, что милиционерам удается влиять на белорусов.
Отметим, в Беларуси с 1 октября изменился порядок расчета платы за ЖКУ для «тунеядцев»: теперь повышенный тариф начисляется на все квартиры, которые им принадлежат, и на весь объем потребления, независимо от регистрации и числа проживающих.
Огромные жировки вызвали волну негодования в Сети.
