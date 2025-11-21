Туск: Россия пересекла критическую границу

Туск: Россия пересекла критическую границу5
- 21.11.2025, 15:31
- 2,962
Польша должна поддерживать Украину «без всяких но».
Последние события в Польше свидетельствуют о том, что Россия пересекла «критическую границу» и перешла к новому этапу гибридной войны, направленной на дестабилизацию страны.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
По словам Туска, диверсионные операции, инспирированные Кремлем в течение последних месяцев, эскалировали до уровня «государственного терроризма». Он напомнил о подрыве железнодорожных путей, уничтожении электропитания на участках железной дороги, массированной дезинформационной кампании о вымышленных «партизанах», а также нападении на польского посла в России.
Премьер подчеркнул, что Москва стремится ослабить Польшу, заставить ее конфликтовать с ЕС, Украиной и внутри страны. «Мы не можем допустить, чтобы этот сценарий или любая его часть осуществились», - сказал Туск.
Он представил «пять заповедей» для политиков, которые, по его словам, «не являются предателями»:
не повторять российскую пропаганду;
не подрывать доверие к армии и спецслужбам;
не дискредитировать государство «законодательным саботажем»;
не разрушать единство Европы;
поддерживать Украину в войне с Россией «без всяких но».
Туск выразил надежду, что все польские политики осознают критичность момента для безопасности государства.