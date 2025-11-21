Bloomberg: Зеленский и европейцы отвергли ключевые пункты мирного плана США

Bloomberg: Зеленский и европейцы отвергли ключевые пункты мирного плана США7
- 21.11.2025, 15:41
- 6,764
(Обновлено) ЕС и Великобритания выступили против разоружения ВСУ.
Крупнейшие европейские союзники Киева поддержали президента Владимира Зеленского и отвергли ключевые элементы плана по завершению войны в Украине, сообщает Bloomberg.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора с Зеленским в пятницу договорились, что Вооружённые силы Украины должны сохранить способность защищать суверенитет страны, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров. Об этом говорится в заявлении правительства Германии.
Ранее СМИ опубликовали 28 пунктов так называемого мирного плана США. Он предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8. Украину также хотят заставить отказаться от НАТО.