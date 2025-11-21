Bloomberg: Зеленский и европейцы отвергли ключевые пункты мирного плана США 7 21.11.2025, 15:41

6,764

Фото: AFP

(Обновлено) ЕС и Великобритания выступили против разоружения ВСУ.

Крупнейшие европейские союзники Киева поддержали президента Владимира Зеленского и отвергли ключевые элементы плана по завершению войны в Украине, сообщает Bloomberg.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора с Зеленским в пятницу договорились, что Вооружённые силы Украины должны сохранить способность защищать суверенитет страны, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров. Об этом говорится в заявлении правительства Германии.

Ранее СМИ опубликовали 28 пунктов так называемого мирного плана США. Он предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8. Украину также хотят заставить отказаться от НАТО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com