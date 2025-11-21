закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Зеленский и европейцы отвергли ключевые пункты мирного плана США

7
  • 21.11.2025, 15:41
  • 6,764
Bloomberg: Зеленский и европейцы отвергли ключевые пункты мирного плана США
Фото: AFP

(Обновлено) ЕС и Великобритания выступили против разоружения ВСУ.

Крупнейшие европейские союзники Киева поддержали президента Владимира Зеленского и отвергли ключевые элементы плана по завершению войны в Украине, сообщает Bloomberg.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора с Зеленским в пятницу договорились, что Вооружённые силы Украины должны сохранить способность защищать суверенитет страны, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров. Об этом говорится в заявлении правительства Германии.

Ранее СМИ опубликовали 28 пунктов так называемого мирного плана США. Он предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8. Украину также хотят заставить отказаться от НАТО.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип