«Призраки» ГУР сожгли вертолет Ка-27 и дорогостоящие системы ПВО врага в Крыму
- 21.11.2025, 15:44
Эксклюзивную операцию показали на видео.
Украинские разведчики из подразделения «Призраки» ГУР МО Украины провели очередную результативную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Наши защитники поразили дорогостоящие объекты врага и продемонстрировали высокую эффективность операции.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки. Там также опубликовали эффектное видео спецоперации.
«Оккупанты в Крыму снова в огне – «Призраки» ГУР сожгли вертолет Ка-27 и дорогостоящие системы ПВО Захватчикам в Крыму снова несладко – мастера спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии», – говорится в сообщении.
В частности, оккупанты потеряли: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27 и аэродромный радиолокационный комплекс «лира-А10».
Ударам также подверглись российские радиолокационные станции: 55Ж6У «небо-У», «небо-СВ» в купольной конструкции и П-18 «терек».
Эти системы враг активно использовал для контроля воздушного пространства и прикрытия своих военных объектов.
Удачные удары по дорогостоящим целям сопровождались эффектными маневрами украинских разведчиков, которые успешно уклонились от ракеты из комплекса «панцирь-С1».
Эксклюзивное видео операции показывает точность ударов, а также бонусный кадр – зафиксирован движение ключа перелетных птиц в крымском небе, который стал символическим фоном для успешной миссии.