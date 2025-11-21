В Беларуси изменят подход к тем, кто не оплачивает жировки 2 21.11.2025, 16:02

1,410

Что будет за неуплату?

Большинство минчан исправно оплачивает счета за жилищно-коммунальные услуги.

Но есть и те, кто системно игнорируют жировки.

Власти собираются принять «решительные меры», пишет Tochka.by.

В Минске среди задолжников по жилищно-коммунальным услугам есть как жители столицы, так и предприятия, сообщает СТВ.

Со всеми «ведут работу», и судя по сократившемуся объему долга, «успешную».

Тем не менее коммунальным службам еще предстоит поработать.

«Безнадежные» задолженности

За 10 месяцев 2025-го жировки оплатили 99,9% пользователей, а предприятия погасили долг в почти Br3 млн.

Дисциплинированнее стали оплачивать ЖКУ и обычные люди.

Тем не менее «безнадежные» задолженности в Минске все еще есть. Речь идет о тех, кто не платит по жировке более полугода.

Решить этот вопрос у коммунальщиков просто так не получается – они внесли предложение об изменении законодательства в профильное ведомство.

Что будет за неуплату

Ранее Tochka.by писала: за просроченные платежи по жировке полагается наказание – от пени до выселения.

Например, если не оплачивать «коммуналку» месяц, автодозвон вам неоднократно напомнит, что это нужно сделать. Уже при «просрочке» на два месяца оказание услуг ЖКУ будет приостановлено, но только через пять дней после письменного предупреждения, доставленного заказным письмом, за которое нужно расписаться.

Само решение о приостановлении оказания коммуслуг можно обжаловать в суде.

Если гражданин не платит по счетам от трех до шести месяцев, к предыдущим мерам добавляются исполнительные надписи, подаются исковые заявления в суд от обслуживающих организаций.

Для того, чтобы вернуться к обычной жизни, нужно полностью оплатить долг за «коммуналку». И тогда в течение двух дней все услуги будут подключены заново. Но если не платить за ЖКУ более полугода, в суд уйдет исковое заявление о выселении и отчуждении квартиры.

