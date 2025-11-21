Политолог: Украина будет добиваться сокращения войск в Беларуси 21.11.2025, 16:06

К переговорам подключатся европейцы.

Неожиданно появился так называемый мирный план США, который активно предлагают Украине. Он предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8. Украину также хотят заставить отказаться от НАТО.

Кто стоит за этим планом? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Тут все достаточно очевидно. Этот мирный план явно разрабатывался Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым, их помощниками. Дональд Трамп, судя по всему, его принял. Для него очень важно добиться быстрого результата, пусть даже ценой уступок Украины. Тут тоже ничего удивительного нет. Такую позицию Трамп принимал уже неоднократно.

Так что, в принципе, к этому надо было быть готовым, но появление этого «мирного плана» не означает, что он будет принят. Этот план, судя даже по контексту, будет, скажем так, предметом для дискуссии.

— Какой будет тактика Украины?

— Тактика Украины на сегодня такова: мы готовы начинать переговоры по этому плану и в целом мирные переговоры. Но по целому ряду пунктов этого плана у Украины есть своя позиция. Поэтому наша страна будет согласовать компромиссные варианты по целому ряду пунктов.

Приведу конкретные примеры. Во-первых, сокращение украинских Вооруженных сил до 600 тысяч. Сама цифра приемлема для нас. Но украинская сторона с высокой вероятностью будет настаивать на том, чтобы сокращение было с обеих сторон.

Чтобы также и российские войска в зоне конфликта, а также в приграничных регионах с Украиной, на территории Беларуси, также были сокращены до примерно такой же цифры. График сокращения должен быть паритетным, согласованным так, чтобы в зоне конфликта и в целом в приграничной зоне был паритет между войсками Украины и России.

Во-вторых, идет речь об изменении законодательства и Конституции по некоторым пунктам. Это касается нейтралитета Украины, отказа от НАТО. Никто, ни президент Украины, ни любой переговорщик не имеет право брать на себя такие обязательства.

Вопрос об изменении законодательства и Конституции — это исключительное прерогатива Верховной Рады Украины. То есть может быть записано, что предложение о нейтралитете Украины и НАТО будет передано на рассмотрение Верховной Раде.

А учитывая, что это вопрос очень важный, то решение Верховной Рады может быть только после всеукраинского референдума. Вот примерно как может обстоять дело с поиском компромиссов. Отмечу еще один важный момент, к переговорам должны подключиться европейцы. Целый ряд пунктов этого «мирного плана» касается Европы. Соответственно, в переговорах должны участвовать европейские лидеры.

Я вполне допускаю, что на следующей неделе мы можем увидеть повторение совместного визита в Вашингтон президента Украины Владмира Зеленского и группы европейских лидеров. Для обсуждения этого «мирного плана», для вопроса о его доработке и корректировке, чтобы он отвечал позициям, интересам Украины и европейских стран.

— Могут ли европейцы сказать свое слово и помочь Киеву укрепить переговорные позиции?

— Конечно, речь идет именно об этом. Возможно, даже до поездки в Вашингтон, пока это вопрос такой гипотетический, но крайне необходимо декларирование, публичное заявление о позиции Европы по этому «мирному плану». То есть это обязательно нужно сделать.

В принципе, это уже делалось неоднократно, поэтому сейчас необходимо в очередной раз повторить позицию Европы, но уже по конкретным пунктам плана.

Во-первых, просто четко заявить, что этот «мирный план» будет работать в том случае, если в мирных переговорах примут участие европейцы. Точно так же, как нельзя договариваться о прекращении войны в Украине без Украины, точно так же нельзя согласовывать некие мирные позиции, которые касаются Европы, без Европы.

