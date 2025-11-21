Трамп был вынужден отменить тарифы против Бразилии
- 21.11.2025, 16:12
Из-за роста цен на продукты в США.
Президент США Дональд Трамп отменил 40-процентные пошлины на бразильские продукты питания, включая говядину, кофе, какао и фрукты, сообщает Reuters.
Эти тарифы были введены в июле в ответ на уголовное преследование в Бразилии бывшего президента этой страны и союзника Трампа Жаира Болсонару. Распоряжение коснется бразильского импорта в США начиная с 13 ноября и может потребовать возврата пошлин, собранных с этих товаров за период действия тарифов, говорится в тексте указа. Бразилия обычно поставляет треть кофе, используемого в США, — крупнейшем потребителе кофе в мире.
В последнее время бразильская мясная промышленность стала и важным поставщиком говядины, особенно того типа, который используется для приготовления бургеров. Розничные цены на кофе в США выросли в этом году до 40% из-за пошлин и других рыночных факторов, таких как сокращение производства из-за погодных условий.
Рост цен на продукты питания стал основным фактором падения рейтинга одобрения Трампа, который опустился до минимума с момента его возвращения к власти, показал опрос Reuters/Ipsos.