Трамп был вынужден отменить тарифы против Бразилии 21.11.2025, 16:12

Из-за роста цен на продукты в США.

Президент США Дональд Трамп отменил 40-процентные пошлины на бразильские продукты питания, включая говядину, кофе, какао и фрукты, сообщает Reuters.

Эти тарифы были введены в июле в ответ на уголовное преследование в Бразилии бывшего президента этой страны и союзника Трампа Жаира Болсонару. Распоряжение коснется бразильского импорта в США начиная с 13 ноября и может потребовать возврата пошлин, собранных с этих товаров за период действия тарифов, говорится в тексте указа. Бразилия обычно поставляет треть кофе, используемого в США, — крупнейшем потребителе кофе в мире.

В последнее время бразильская мясная промышленность стала и важным поставщиком говядины, особенно того типа, который используется для приготовления бургеров. Розничные цены на кофе в США выросли в этом году до 40% из-за пошлин и других рыночных факторов, таких как сокращение производства из-за погодных условий.

Рост цен на продукты питания стал основным фактором падения рейтинга одобрения Трампа, который опустился до минимума с момента его возвращения к власти, показал опрос Reuters/Ipsos.

