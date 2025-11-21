Белорусов продолжают вызывать сдавать отпечатки пальцев 21.11.2025, 16:18

В РУВД не в курсе, зачем.

В Беларуси продолжают вызывать мужчин на сдачу отпечатков пальцев в РУВД. Напомним, первые сообщения об этом появились в октябре этого года.

До этого на Национальном правовом портале появился законопроект, который значительно расширяет сферу применения обязательной дактилоскопической регистрации. Правда, его еще не приняли.

Читатель «Салідарнасці» Вячеслав (имя изменено) рассказал, что на днях был вынужден сорваться с работы, чтобы сдать отпечатки в РУВД.

— Читал как-то, что вызывают тех, у кого есть ВНЖ другой страны. Но у меня его нет и я живу постоянно в Беларуси. В армии не служил, есть военный билет. Правда, годен в немирное время, — говорит мужчина.

Извещения Вячеслав не получал, его попросили приехать по телефону.

— Звонили, как я потом уже узнал, начиная от военкомата, заканчивая уголовным розыском. Но я не беру трубку, когда звонят незнакомые номера. Поэтому до меня достучались через отца — позвонили ему, а он — мне. Сказал, что меня ищут, хотят, чтобы сдал биометрию. Когда в следующий раз набрали — я поднял.

Посоветовался на работе — там сказали идти, ничего страшного в этом нет. Правда, из коллег, друзей и знакомых никого еще не вызывали.

В РУВД, кроме меня, никого не было. Дали лист с моими данными, туда же вклеили отпечатки пальцев. Еще спросили, зачем сдаю. Странные какие-то, сами не в курсе, зачем.

