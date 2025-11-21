закрыть
21 ноября 2025, пятница
На Мозырский НПЗ проник «диверсант»

  • 21.11.2025, 16:30
  • 4,474
Он попал на фото.

Пушистого хищника заметили на территории Мозырского НПЗ. К заводчанам на огонек забежала рысь, сообщает Telegram-канал «Мозырский нефтепереработчик».

Хищника сфотографировали на одном из технологических объектов полесского нефтегиганта.

«Спешим успокоить: ни одно животное не пострадало! Красотка-рысь пригрелась в окружении технологического оборудования», – говорится в сообщении.

Потом животное отправилось по своим делам.

