На Мозырский НПЗ проник «диверсант» 21.11.2025, 16:30

4,474

Он попал на фото.

Пушистого хищника заметили на территории Мозырского НПЗ. К заводчанам на огонек забежала рысь, сообщает Telegram-канал «Мозырский нефтепереработчик».

Хищника сфотографировали на одном из технологических объектов полесского нефтегиганта.

«Спешим успокоить: ни одно животное не пострадало! Красотка-рысь пригрелась в окружении технологического оборудования», – говорится в сообщении.

Потом животное отправилось по своим делам.

