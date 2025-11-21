На Мозырский НПЗ проник «диверсант»
- 21.11.2025, 16:30
Он попал на фото.
Пушистого хищника заметили на территории Мозырского НПЗ. К заводчанам на огонек забежала рысь, сообщает Telegram-канал «Мозырский нефтепереработчик».
Хищника сфотографировали на одном из технологических объектов полесского нефтегиганта.
«Спешим успокоить: ни одно животное не пострадало! Красотка-рысь пригрелась в окружении технологического оборудования», – говорится в сообщении.
Потом животное отправилось по своим делам.