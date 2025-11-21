Политолог: Эрдоган знает, что Путин слаб 1 21.11.2025, 16:38

Что стоит за новым витком эскалации между РФ и Турцией.

Турция отказалась пускать в Стамбул российский лайнер с 600 пассажирами Почему глава Турции Реждеп Тайип Эрдоган пошел на такой шаг?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Я так понимаю, что это со стороны Турции симметричный ответ на проблемы с турецким паромом в России. Эрдоган привычно действует силовым образом в ответ на любые действия со стороны РФ, то есть используя контрмеры. Это давняя стратегия, которая в случае Турции работает довольно-таки неплохо.

С одной стороны, вроде как формально называем друг друга друзьями, партнерами, торгуем. Но в случае попыток какого-либо давления — сразу же контр-давление в ответ.

— Ждать ли обострение конфликта между Турцией и РФ?

— Думаю, что в данном случае вряд ли ожидается какое-то особое обострение. Это, в принципе, для них привычная ситуация. Хотя, возможно, действительно, там будет какая-либо эскалация. Они в ответ попытаются оказать давление на Турцию. Но просто у России сейчас не те возможности, чтобы подобное давление оказывать. Так что, скорее всего, спустят на тормозах и как-то неформально попытаются этот вопрос решить.

— Как вы и упоминали, на днях российский дрон атаковал турецкое судно на границе Румынии и Украины. Чем это все-таки может обернуться для Путина?

— Это было судно, связанное с транспортировкой газа. Мы видим отражение сложных отношений между Турцией и Россией. Если в целом говорить про отношения Путина и Эрдогана, то Путин — человек слабый. Он лишь любит изображать из себя мачо. И, в принципе, это работает. Но как только Путин сталкивается с кем-то, кто готов противостоять его понтам, то тот сразу же сливается и старается особо не провоцировать.

Видно, что Путин Эрдогана уважает. Насколько может, в принципе, он кого-то уважать. Потому что Путин — психопат. Он не является тем человеком, который испытывает привычные другим людям эмоции. Он видит, что тот контролирует ситуацию в стране и имеет соответствующие военные и прочие силовые ресурсы. Поэтому старается с Эрдоганом не конфликтовать. Начиная от российского самолета и заканчивая свержением режима Асада в Сирии.

Но поскольку Путин чувствует за Эрдоганом силу, то старается с ним на конфликт не идти. К слову, Лукашенко для Путина просто вассал. При этом ненадежный. Склонный к разнообразным интригам. Думаю, что у Путина неоднократно возникали мысли о том, что его неплохо бы куда-то деть. Но на данном этапе он смирился с его существованием, но вряд ли он ему симпатичен. В целом Путин склонен рассматривать как вассалов всех лидеров постсоветских государств. Это имперское отношение.

В его системе координат, как и у любого российского вождя: либо подчинение, либо верховенство. Партнерство для них что-то очень тяжело. То есть ты или кого-то боишься, или кто-то боится тебя.

