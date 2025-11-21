Ученые выяснили, что мох выжил девять месяцев в вакууме космоса

Ученые выяснили, что мох выжил девять месяцев в вакууме космоса1
- 21.11.2025, 16:46
Уникальные свойства.
Исследователи выяснили, что мох может выдерживать суровые условия космоса. Его споры провели 9 месяцев на внешней стороне Международной космической станции (МКС) и почти все выжили, пишет New Voice.
«Мы ожидали почти нулевой выживаемости, но результат был противоположным: большинство спор выжило», — говорит биолог Томомичи Фудзита из университета Хоккайдо. «Мы были действительно удивлены такой невероятной устойчивостью этих крошечных растительных клеток».
Исследователи взяли споры обычного мха Physcomitrium patens, который часто используется в науке как модельное растение из-за простого строения и полностью расшифрованного генома. Споры закрепили снаружи МКС, а после возвращения на Землю более 80% из них смогли прорасти.
«Большинство живых организмов, включая людей, не выживают даже короткое время в вакууме космоса. Но споры мха сохранили жизнеспособность после девяти месяцев прямого воздействия космоса», — объясняет Фудзита.
Такие свойства мха помогли его предкам — мхам, печеночникам и роголистникам — перейти из водной среды на сушу около 500 миллионов лет назад. Эти первые наземные растения добывали питательные вещества из камней, формируя почвы, на которых позже развивалась жизнь.