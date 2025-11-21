закрыть
21 ноября 2025, пятница, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, что мох выжил девять месяцев в вакууме космоса

1
  • 21.11.2025, 16:46
Ученые выяснили, что мох выжил девять месяцев в вакууме космоса

Уникальные свойства.

Исследователи выяснили, что мох может выдерживать суровые условия космоса. Его споры провели 9 месяцев на внешней стороне Международной космической станции (МКС) и почти все выжили, пишет New Voice.

«Мы ожидали почти нулевой выживаемости, но результат был противоположным: большинство спор выжило», — говорит биолог Томомичи Фудзита из университета Хоккайдо. «Мы были действительно удивлены такой невероятной устойчивостью этих крошечных растительных клеток».

Исследователи взяли споры обычного мха Physcomitrium patens, который часто используется в науке как модельное растение из-за простого строения и полностью расшифрованного генома. Споры закрепили снаружи МКС, а после возвращения на Землю более 80% из них смогли прорасти.

«Большинство живых организмов, включая людей, не выживают даже короткое время в вакууме космоса. Но споры мха сохранили жизнеспособность после девяти месяцев прямого воздействия космоса», — объясняет Фудзита.

Такие свойства мха помогли его предкам — мхам, печеночникам и роголистникам — перейти из водной среды на сушу около 500 миллионов лет назад. Эти первые наземные растения добывали питательные вещества из камней, формируя почвы, на которых позже развивалась жизнь.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип