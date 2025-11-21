закрыть
21 ноября 2025, пятница
Зеленский озвучил итоги разговора с лидерами Европы

  • 21.11.2025, 16:56
Украине нужен реальный и достойный мир.

Украине нужен реальный и достойный мир.

Президент Владимир ЗеленскийЭммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

«Обсудили план по миру для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир», — говорится в Telegram-канале Зеленского.

Также, по словам украинского президента, Украина с партнерами скоординировали следующие шаги и договорились, что «команды на соответствующих уровнях будут работать вместе».

Ранее издание Bloomberg написало, что Зеленский и европейцы отвергли ключевые пункты мирного плана США.

