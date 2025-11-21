Зеленский озвучил итоги разговора с лидерами Европы
- 21.11.2025, 16:56
- 1,124
Украине нужен реальный и достойный мир.
Президент Владимир ЗеленскийЭммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
«Обсудили план по миру для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир», — говорится в Telegram-канале Зеленского.
Также, по словам украинского президента, Украина с партнерами скоординировали следующие шаги и договорились, что «команды на соответствующих уровнях будут работать вместе».
Ранее издание Bloomberg написало, что Зеленский и европейцы отвергли ключевые пункты мирного плана США.